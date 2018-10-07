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В Белнефтехиме объяснили, почему в Беларуси дорожает топливо

08.10.2018 09:22 — Разное | Аргументы и факты  
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В Белнефтехиме объяснили, почему в Беларуси дорожает топливо
Фото из открытых источников

«Цена нефти достигла $85 за баррель. Это плюс 40% к началу года, если сравнивать с 1 октября 2017 года, - то плюс 60%. Адекватного увеличения цены на нефтепродукты не происходило. Адекватного, исходя из всех факторов, в том числе: курса национальной валюты. Поэтому ситуация на внутреннем рынке убыточна для наших НПЗ», - сообщил в эфире телеканала ОНТ председатель Белорусского государственного концерна по нефти и химии Андрей РЫБАКОВ

Происходящее определяет необходимость сдержанного повышения цен на топливо. 

По словам главы ведомства, каждую неделю проводится мониторинг, проверяется, не является ли тренд по нефти неким всплеском. По совокупности параметров принимается решение об очередном повышении цен. 

К слову, добавил Андрей Рыбаков, за последние полтора месяца повышений цен на 1 копейку удалось лишь удержаться на прежнем уровне, но без прогресса по сближению между трендами нефти и нефтепродуктов. 

В Белнефтехиме объяснили, почему в Беларуси дорожает топливо
«Белнефтехим» продолжает повышение цен на топливо
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Теги: Курсы валют
 
 
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По словам главы ведомства Андрея Рыбакова, сложившаяся на внутреннем рынке ситуация убыточна для наших нефтеперерабатывающих заводов.
 
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