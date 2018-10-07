В Белнефтехиме объяснили, почему в Беларуси дорожает топливо

«Цена нефти достигла $85 за баррель. Это плюс 40% к началу года, если сравнивать с 1 октября 2017 года, - то плюс 60%. Адекватного увеличения цены на нефтепродукты не происходило. Адекватного, исходя из всех факторов, в том числе: курса национальной валюты. Поэтому ситуация на внутреннем рынке убыточна для наших НПЗ», - сообщил в эфире телеканала ОНТ председатель Белорусского государственного концерна по нефти и химии Андрей РЫБАКОВ.

Происходящее определяет необходимость сдержанного повышения цен на топливо.

По словам главы ведомства, каждую неделю проводится мониторинг, проверяется, не является ли тренд по нефти неким всплеском. По совокупности параметров принимается решение об очередном повышении цен.