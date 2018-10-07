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Отец Нурмагомедова пообещал наказать сына за драку после боя с МакГрегором

08.10.2018 10:33 — Разное | Tut.by  
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Отец бойца MMA Хабиба Нурмагомедова и его тренер Абдулманап Нурмагомедов пообещали применить к сыну «жесткие санкции» из-за его поведения после боя с ирландцем Конором Макгрегором. Видео с его заявлением опубликовал «Пятый канал».


Reuters

Нурмагомедов-старший заявил, что его санкции будут жестче, чем у организации UFC, устроившей бой. Он назвал поведение сына неприемлемым и отметил, что несет за него ответственность как глава команды.

Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора в бою за титул чемпиона UFC, который прошел 6 октября в Лас-Вегасе. После поединка Нурмагомедов устроил драку со спарринг-партнером Макгрегора, а секундант российского бойца напал на самого ирландца. Полиция задержала троих членов команды Нурмагомедова, но вскоре отпустила без предъявления обвинений.

 
 
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Отец бойца MMA Хабиба Нурмагомедова и его тренер Абдулманап Нурмагомедов пообещали применить к сыну "жесткие санкции" из-за его поведения после боя с ирландцем...
 
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