Отец Нурмагомедова пообещал наказать сына за драку после боя с МакГрегором

Отец бойца MMA Хабиба Нурмагомедова и его тренер Абдулманап Нурмагомедов пообещали применить к сыну «жесткие санкции» из-за его поведения после боя с ирландцем Конором Макгрегором. Видео с его заявлением опубликовал «Пятый канал» .



Reuters

Нурмагомедов-старший заявил, что его санкции будут жестче, чем у организации UFC, устроившей бой. Он назвал поведение сына неприемлемым и отметил, что несет за него ответственность как глава команды.

Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора в бою за титул чемпиона UFC, который прошел 6 октября в Лас-Вегасе. После поединка Нурмагомедов устроил драку со спарринг-партнером Макгрегора, а секундант российского бойца напал на самого ирландца. Полиция задержала троих членов команды Нурмагомедова, но вскоре отпустила без предъявления обвинений.