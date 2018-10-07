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Миноблсуд возобновил разбирательство по делу рядового Коржича

08.10.2018 10:28 — Разное | БелТА  
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Миноблсуд возобновил разбирательство по делу рядового Коржича
Фото из архива

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский областной суд возобновил судебное разбирательство по делу рядового Александра Коржича, передает корреспондент БЕЛТА.

Перерыв был объявлен, в частности, для участия обвиняемых в качестве потерпевших в судебном разбирательстве по уголовному делу в отношении двух военнослужащих Артура Вирбала и Павла Суковенко.

Обвиняемыми по делу Коржича проходят сержант Евгений Барановский, ему вменяется совершение преступлений по ч.1,2 ст.430 УК (получение взятки и повторное получение взятки) и ч.3 ст.455 УК (превышение власти, повлекшее тяжкие последствия), по ч.1 ст.205 УК (кража). По делу также проходят сержант Антон Вяжевич (ч.1,2 ст.430, ч.3 ст.455 УК) и младший сержант Егор Скуратович (ч.1,2 ст.430, ч.3 ст.455 УК).

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Теги: Минск
 
 
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8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский областной суд возобновил судебное разбирательство по делу рядового Александра Коржича, передает корреспондент БЕЛТА. ...
 
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