Миноблсуд возобновил разбирательство по делу рядового Коржича

Фото из архива

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский областной суд возобновил судебное разбирательство по делу рядового Александра Коржича, передает корреспондент БЕЛТА.

Перерыв был объявлен, в частности, для участия обвиняемых в качестве потерпевших в судебном разбирательстве по уголовному делу в отношении двух военнослужащих Артура Вирбала и Павла Суковенко.

Обвиняемыми по делу Коржича проходят сержант Евгений Барановский, ему вменяется совершение преступлений по ч.1,2 ст.430 УК (получение взятки и повторное получение взятки) и ч.3 ст.455 УК (превышение власти, повлекшее тяжкие последствия), по ч.1 ст.205 УК (кража). По делу также проходят сержант Антон Вяжевич (ч.1,2 ст.430, ч.3 ст.455 УК) и младший сержант Егор Скуратович (ч.1,2 ст.430, ч.3 ст.455 УК).

/Будет дополнено/.-0-