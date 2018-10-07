13 октября в Буда-Кошелевской участковой ветеринарной лечебнице расположенной по адресу г. Буда-Кошелево, ул. Корчагина, д. 20 будет проводится бесплатная вакцинация кошек и собак против бешенства.
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13 октября будет проводится бесплатная вакцинация кошек и собак против бешенства
08.10.2018 — Разное | Газета Авангард
13 октября в Буда-Кошелевской участковой ветеринарной лечебнице расположенной по адресу г. Буда-Кошелево, ул. Корчагина, д. 20 будет проводится бесплатная вакцинация кошек и собак против бешенства.
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13 октября в Буда-Кошелевской участковой ветеринарной лечебнице расположенной по адресу г. Буда-Кошелево, ул. Корчагина, д. 20 будет проводится...
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