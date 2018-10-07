Тема недели: Президент о ситуации в армии, престиже военной службы и возможностях отечественного вооружения

Президент Беларуси Александр Лукашенко на полигоне в Ивацевичском районе ознакомился с возможностями современных образцов вооружения, военной и специальной техники отечественного производства. Главе государства доложили о боевых возможностях и основных тактико-технических характеристиках представленных образцов. Состоялся также практический показ боевых возможностей вооружения, военной и специальной техники. Он включал 4 эпизода с боевым применением беспилотных летательных аппаратов, авиации, огневых комплексов, бронетехники и противотанковых ракетных комплексов. После осмотра образцов оружия и техники глава государства ответил на вопросы журналистов.

«Это не пиаровщина» – Лукашенко объяснил потребность Беларуси в современном отечественном вооружении

Президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил, почему была поставлена задача создавать в стране собственные новые образцы вооружения и военной техники, а также осваивать глубокую модернизацию уже имеющейся. Соответствующие заявления сделаны 5 октября на полигоне в Ивацевичском районе в ходе осмотра современных образцов такого оружия и техники.

«Мы тут собрались не для того, чтобы кому-то грозить или развернуть какую-то пиаровщину. Это наша обыденная жизнь», – подчеркнул белорусский лидер.

Глава государства напомнил, что за последние годы в независимой Беларуси пришлось несколько раз модернизировать и приспосабливать Вооруженные Силы к современным условиям. В том числе был учтен опыт войн и локальных конфликтов в мире, развитие технических средств.

«Мы уже по-моему в четвертый раз пытаемся модернизировать в целом свои Вооруженные Силы – все, не только армию», – сказал Президент.

На первом этапе нужно было определяться в том числе с численностью армии в такой компактной стране, как Беларусь. Тогда было принято решение, что необходима армия не в 250-300 тыс. человек, а немногим менее 100 тыс. «Мы были вынуждены спокойно сокращать Вооруженные Силы. Тогда не стоял вопрос о том, что мы будем что-то модернизировать, создавать новое. Тогда стоял вопрос, как сохранить то, что осталось от СССР. И многие помнят, что наши доморощенные, которые сейчас якобы хотят быть у власти, начали резать все. Немцам продавали уже порезанную, подготовленную бронетехнику для того, чтобы там могли переплавить и сделать в НАТО свое оружие. Это было мое первое решение – когда этот разбой был прекращен, – добавил Президент. – Это был первый шаг независимой суверенной армии».

По его словам, дальше начались войны, в том числе на Ближнем Востоке. В Беларуси на этом фоне были созданы научно-исследовательские группы, которые изучали опыт современной войны, чтобы понять ее особенности. «И нам надо было, реформируя уже созданные Вооруженные Силы, на марше перестраиваться. Но мы же не будем воевать в пустыне, у нас совершенно другие условия. Стоял вопрос, как приспособить армию и вооружение к нашим условиям, – отметил Александр Лукашенко. – Потом были очередные войны. Это был третий этап. Мы вынуждены были создавать силы специальных операций. Мы поняли, что фронт на фронт нигде воевать не будут, нужно высокоточное оружие, специально подготовленные силы, чтобы защитить страну и нанести противнику неприемлемый ущерб».

«Сейчас мы видим, что происходит недалеко от нас, что происходит в Сирии. Изучая ситуацию, мы уже абсолютно понимаем, какая будет, не дай бог, война, как мы должны защищаться, какая численность наших Вооруженных Сил должна быть. Все определено от жизни. И мною была поставлена задача, чтобы мы приступили к разработке новых образцов оружия, нужных для обороны Беларуси. И поскольку создание нового очень затратно и дорого, нам надо было из старого сделать самое современное, – сказал Президент. – Для нашей Беларуси не танки главное, не самолеты, а специальные войска. Мы должны в любой точке Беларуси (если что-то вдруг произойдет) быстро появиться, нанести удар по бандитам и тем, кто посмеет к нам сунуться, и уйти. То есть скорость, маневренность. И под эти войска – силы специальных операций и прочие – мы должны были создавать в том числе и новое оружие. Но только то, которое надо».

«Нам не нужны авианосцы, мы не будем вести свои самолеты к чужим берегам. Мы не собираемся воевать за тридевять земель. Нам надо защитить Беларусь. И под это надо создавать самую современную армию и соответствующее вооружение», – подчеркнул Александр Лукашенко.

Он также пояснил, почему была поставлена задача создавать именно отечественное вооружение. «Не факт, что нам помогут, если вдруг что-то случится. Примеров предостаточно. Мы видим поведение некоторых тут союзников. Ну, кроме России, наверное, нам рассчитывать не на кого. И даже на Россию мы не можем на 100 процентов положиться. Хорошо, сегодня Путин и прочие, он понимает нас, я понимаю его. Мы вместе как-то действуем (и то не всегда). А что будет завтра? Поэтому надо иметь самое необходимое свое оружие – стрелковое, для мобильных войск технику – то, что мы можем создавать. И модернизировать до современного уровня ту технику, которая у нас имеется», – сказал Президент.

«Самолет для нас уже не оружие. Любой самолет на взлете видят натовцы. Поразить сегодня самолет, уничтожить никаких проблем нет. Они могут, и мы можем. Мы видим за тысячу километров любой самолет, который поднимается на аэродроме. 50 миллионов (речь о стоимости. – Прим. БЕЛТА) один самолет. Ракета С-300, и его нет», – констатировал глава государства.

Тем не менее он отметил, что авиация нужна для контроля воздушного пространства, своевременного реагирования. «Нужны беспилотные летательные аппараты, высокоточное оружие (мы его создали – свою ракету). Если кому-то захочется с нами повоевать, он подумает, что в окно получит эту ракету. Ну и силы специальных операций надо оснастить так, чтобы они могли воевать на своей территории. И если кто-то посмеет, значит (мы не скрываем это), диверсионные группы нанесут удар и на той территории, с которой последует нападение на Беларусь», – заявил Президент.

Глава государства подчеркнул, что его поручения по созданию новых образцов вооружения выполняются, и несколько месяцев назад было принято решение после мероприятий, связанных с экономикой страны, завершения сельхозработ, ознакомиться с современными отечественными образцами вооружения и военной техники.

Александр Лукашенко обратил внимание, что военные люди даже в мирное время каждый день должны быть готовы к войне. «А поскольку мы не воюем и воевать где-то искусственно не собираемся, надо учиться здесь. Ибо будем создавать вооружения, все у нас будет, а люди воевать не научатся. Вот суть сегодняшнего мероприятия, – резюмировал глава государства. – Поэтому давайте посмотрим, начиная с модернизации и заканчивая моим поручением, что мы должны создать не только беспилотные летательные аппараты-разведчики, а мы должны создать ударные БПЛА».

Беспилотники новой эры и робот-пулемет – Лукашенко продемонстрировали возможности нового вооружения

Прибыв на 174-й учебный полигон Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны, глава государства обратил внимание, что суть мероприятия не в том, чтобы кому-то грозить или развернуть пиар-компанию. «Несколько месяцев назад мною было принято решение: когда разберемся с экономикой, подтянем уборочную, посмотрим и на то оружие, которое модернизовали и создали для ведения современной войны. Мы люди военные и должны каждый день быть готовы к войне, если говорить открытым текстом», – сказал Александр Лукашенко.

Демонстрацию решили начать с модернизированной техники. Первым Президенту показали танк Т-72БМЭ. «Только в последние месяцы мы подошли к созданию первой белорусской полноценной модернизации этой боевой машины, которая доводит характеристики до уровня современных боевых танков – Т-72Б3 и Т-90″, – представил обновленный образец председатель Госкомвоенпрома Роман Головченко. На танке размещены новый прицельный комплекс с тепловизором и различные датчики, усилена броня и установлен более мощный двигатель. Кроме того, Т-72БМЭ может стрелять управляемыми ракетами.

«Конечно, можно было купить Т-90, но это огромные деньги – $11 млн. А в бою он, может, даже и три минуты не проживет, – заметил Александр Лукашенко. – Поэтому надо старый хороший, надежный танк, который мы знаем, довести до уровня импортного Т-90″.

По словам главы государства, создать машину – одно дело, не менее важно научиться стрелять из нее и попадать по целям.

Так Президент намекнул на не совсем удачное, на его взгляд, выступление белорусского экипажа на последнем танковом биатлоне (белорусов на полигоне в Алабино в итоговом зачете обошли россияне и китайцы). «Они что, на других танках воевали или у них другие люди? Наши люди глупее? Нет. Третье место – это не выиграли», – считает он.

Как пояснили члены экипажа танка, сражавшегося на Армейских играх и демонстрировавшегося сегодня, выиграть соревнования не позволила техническая неисправность. Пока они меняли боевую машину, прошло много времени, и наверстать его не удалось.

«Ладно, главное, чтобы не в бою», – отметил Александр Лукашенко. И все же поинтересовался, когда танкисты смогут завоевать первое место. Те не стали давать громогласных обещаний, но заверили, что всегда стремились к наилучшему результату и будут так действовать и впредь.

Лукашенко: независимость в производстве и модернизации вооружения – вопрос номер один для любой страны

Глава государства подчеркнул важность создания новых образцов белорусского оружия и модернизации имеющейся техники собственными силами. «Независимость в производстве и модернизации для любой страны – вопрос номер один», – заявил он.

Александр Лукашенко раскрыл эту тему на примере России. «Для Президента России более важной проблемы нет, хотя им и так со времен Советского Союза наследство досталось немалое. Но для современного оружия они многое покупали. Сейчас вопрос номер один в России – уйти вообще от покупки импортного. К примеру, даже имея с нами самые тесные и близкие отношения, строя единое Союзное государство, тем не менее они на КамАЗе создают транспорт для перевозки ядерных ракет (по аналогии с продукцией белорусского предприятия МЗКТ. – Прим. БЕЛТА)», – констатировал белорусский лидер.

Президент Беларуси рассказал, что на этот счет у него был разговор с Владимиром Путиным и российский лидер объяснил такие действия тем, что Россия в перспективе хочет полностью обеспечить себе независимость в этом вопросе. «Он мне прямо говорит: хорошо, сегодня в Беларуси Лукашенко, власть и прочее (есть готовность и нацеленность на развитие сотрудничества с Россией. – Прим. БЕЛТА), мы видим и покупаем у вас, но в перспективе должны быть абсолютно убеждены, особенно для ядерного оружия, мы должны быть независимы», – передал Александр Лукашенко подробности разговора с российским коллегой.

Глава государства отметил, что и в Беларуси была поставлена задача самостоятельно производить те или иные вооружения, необходимые для обеспечения обороноспособности страны. В этом перечне, в частности, стрелковое оружие, которым в случае военного времени можно будет снарядить большую часть населения. «Не дай бог, война, мы раздадим в каждую семью. И мы будем защищать свою территорию. Но для этого надо иметь свое (вооружение. – Прим. БЕЛТА)», – сказал Президент.

Однако задействовать мирное население в обороне страны можно лишь в крайнем случае, заметил Александр Лукашенко.

«Армия должна быть подготовлена, численность этой армии должна быть соответствующей, и она должна быть вооружена тем оружием, которое нам нужно», – заявил он.

Так, по словам Президента, Беларуси абсолютно не нужны, например, авианосцы, стратегические бомбардировщики и иная подобная техника, которая используется далеко за пределами страны. «Нам нужно то оружие, которое мы будем использовать исключительно для обороны, исключительно на нашей территории и для нанесения тем, кто захочет с нами воевать, неприемлемого ущерба. Это высокоточное ракетное оружие с дальностью до 300-350 км. У нас это все есть», – отметил Президент.

В числе востребованных в современных условиях новинок отечественного ВПК Александр Лукашенко назвал беспилотные летательные аппараты, также уделено внимание возможностям по модернизации имеющейся техники. «В этой части сделано немало, но есть над чем работать. Вы видели этих «камикадзе» (специальные беспилотники. – Прим. БЕЛТА), которые не совсем были точны, но взрыв произошел рядом, а это тоже уже поражение даже бронетехники, – заявил глава государства. – Поэтому я вижу, что за эти два года (даже двух лет не прошло, с тех пор как я поставил им задачу сделать это) ВПК сделано немало».

Александр Лукашенко при этом подчеркнул, что самое главное – это не техника, ведь даже самыми совершенными техническими устройствами должны управлять подготовленные люди. «Их надо учить. Техника нормальная, – отметил белорусский лидер. – Будет время, мы еще раз повторим эти тренировки. Но по «камикадзе» нужны хорошие операторы. Но не факт, что мы будем уж сильно использовать беспилотники-камикадзе».

По словам Президента, в части разработки беспилотных летательных аппаратов решено объединить усилия, а не создавать множество центров. «Надо объединить усилия и создать тот ударный беспилотник, который нам нужен. Беспилотники-разведчики у нас хорошие, и мы научились их использовать. В этой части беспилотных летательных аппаратов и создания более мощных, которые будут нести нагрузку в одну тонну и более, уже вопрос решен. Тем более, есть спрос на это. Для внутреннего потребления, нашей армии, и для экспорта мы это будем производить», – сказал глава государства.

Александр Лукашенко еще раз подчеркнул, что главное – научить людей, а техника со своими задачами справится. «Самое главное для меня – не то, какие мы молодцы и что мы тут создали. Вывод главный сегодня в том, что мы на правильном пути. В этом направлении будем двигаться: и свое стрелковое оружие, и свои боеприпасы, и беспилотники, и модернизированная техника, бронетехника, «Кайман», «Волат», которые мы создали у себя в Беларуси», – резюмировал Президент.

Лукашенко видит упущения в военной подготовке из-за большого процента отсрочек от службы в армии

Президент Беларуси Александр Лукашенко видит упущения в военной подготовке и в целом в воспитании молодежи среди мужской части населения из-за большого процента отсрочек от службы в армии.

Один из прозвучавших вопросов касался престижа военной службы и того, что необходимо предпринять, чтобы его повысить. «Я несколько резок при высказываниях на эту тему. Потому что это меня как мужика, не только Президента, слишком задевает», – подчеркнул белорусский лидер.

Он в связи с этим отметил, что в Беларуси около 80% из числа подлежащих призыву на срочную военную службу предоставляются отсрочки по тем или иным основаниям. «Почти 80% по закону в отсрочке. Кому-то по учебе, кому-то по семейным обстоятельствам… То есть мы сами приняли такие решения, что люди по закону могут не служить. Это ненормально. Знаете, мы вымираем как класс, мы вымираем как мужики», – сказал он.

Глава государства обратил внимание, что в случае военного конфликта многие просто не будут уметь пользоваться оружием. «Мы очень серьезно, и это наша задача, в течение этого года и ближайшего полугодия подумаем над тем, как сделать так, чтобы научить мужика защитить хотя бы себя и свою семью, не говоря уже о том, что он Родину должен защищать. Мы сами тут нахомутали кучу вопросов и сегодня ахаем, охаем, что у нас где-то не хватает военнослужащих», – заявил глава государства.

Говоря о престиже военной службы, Александр Лукашенко отметил, что он сохраняется, и для многих служба в армии по-прежнему является почетным долгом.

Однако порой из-за тех или иных единичных негативных фактов и шума вокруг них может сложиться впечатление, что люди не хотят служить в армии и даже побаиваются ее. «Не надо бояться этого. Мы от этого никуда не уйдем. Наша такая участь, особенно мужиков, – Родину защищать», – подчеркнул глава государства. Президент обратил внимание, что в вопросе престижа часто недорабатывают идеологи, да и сама армия, начиная с первых шагов военнослужащих в армейском коллективе.

Лукашенко откровенно высказался о ситуации в армии и фактах дедовщины

Глава государства подчеркнул, что порой престиж армии, воинской службы из-за тех или иных единичных негативных фактов опускают настолько, что люди начинают бояться армии. «Хорошая у нас армия, не без этих разного рода проблем, как в Печах были события. Это армия, это было всегда», – сказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко по этому поводу высказал суждение о том, что армия изначально создана для войны и проведения учений. «А что бы было в Беларуси, если бы где-то погибли 25 белорусских граждан. Мы бы, наверное, на уши встали и гвалтом кричали. А ведь не бывает так, чтобы в воюющей армии не гибли люди», – провел параллели глава государства.

Президент обратил внимание, что факты гибели военнослужащих, к сожалению, случаются даже во время учений. Он привел в пример один факт времен Советского Союза из собственного опыта. Один из этапов того учения проводился в Витебской области. «На моих глазах. Шла стрельба. Как они говорили, снаряд надломился – не пошел по траектории – и попал в БТР. Восемь человек в нем было. Все погибли», – рассказал Александр Лукашенко. «Катастрофа. Не дай бог, но увы», – добавил он.

«Нам еще молиться надо за то, что Бог нас уберег и что мы в армии не несем таких потерь. Но это не оправдание событиям в Печах, – подчеркнул Александр Лукашенко. – Противно то, что у нас есть, пусть и единичные, факты дедовщины. У меня внутри все переворачивается. Потому что, когда я служил в погранвойсках, мы вообще не знали, что такое дедовщина».

«Для меня это (дедовщина. – Прим. БЕЛТА) вообще неприемлемо, как для человека, который служил. И даже потом, будучи офицером Советской армии, для меня это вообще было недопустимо. Поэтому я, как Президент, очень болезненно это воспринимаю. Дедовщина, когда издеваются над человеком, – это позор армии. Это мы будем выжигать каленым железом. Министру обороны и всем им я сказал об этом», – заявил глава государства.

Что касается фактов гибели военнослужащих, Президент с сожалением констатировал, что такое случается даже с опытными людьми. Где-то может подвести техника или парашют, как в одном из недавних случаев. «То, что мы теряем порой людей… Мы учимся, воюем, готовимся защищать Родину. Это недопустимо (гибель людей. – Прим. БЕЛТА), но, поверьте, это неизбежно в любой армии, – отметил белорусский лидер. – Армия есть армия. Это дело серьезное, дело нешуточное. Поэтому все должны понимать, что Родину должны защищать от мала до велика, и не только в армии. Но армия – дело серьезное, и там все может быть».

Александр Лукашенко при этом признал, что, возможно, его рассуждения на этот счет не очень популярны. «Знаю, сколько это вызовет сейчас шума, что я чуть ли не одобряю гибель. Я высказался определенно: не дай бог, когда гибнет человек, но, увы, бывает всякое. И то, что нам удалось уберечь своих ребят, военнослужащих, свою страну от этих войн, на минимуме держать негативные проблемы в армии, – это большое наше достижение», – подчеркнул глава государства.