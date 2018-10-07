National Geographic признал Беларусь лучшей страной для агротуризма

С 22 июня по 5 октября 2018 года журнал National Geographic Traveler проводил онлайн-голосование за лучшие туристические направления среди самых популярных видов отдыха.

Лучшей страной для агротуризма была признана Беларусь. Наша страна набрала около 50% голосов и опередила в голосовании Италию (29%), Китай (8%), Бразилию (7%) и США (6%). Примечательно, что Беларусь уже признавалась лучшей страной для агротуризма по версии журнала в 2016 году.

Кроме того, автор блога «Хочу домой. Путешествия, в которые вы не поедете» белорус Леонид Пашковский был признан лучшим среди travel-блогеров. Ему отдали предпочтение 47% проголосовавших.

«Хочу домой – программа о путешествиях на «темную» сторону Земли: туда, где страшно, опасно, плохо и неуютно. Но там тоже живут люди. Это документальный сериал о том, как им это удается: интервью с местными, жизнь наизнанку и без мыла в душу. Реальность без макияжа и вторых дублей, жизнь, от которой сосет под ложечкой», – указано в описании к блогу.

Онлайн-голосование проходило в 25 основных номинациях. Читатели также выбирали лучшие направления для пляжного, семейного, экскурсионного, горнолыжного, приключенческого и оздоровительного отдыха.