Беларусь думает, как избежать потерь от налогового маневра

Переговоры между странами определят механизм компенсации потерь Беларуси от налогового маневра, после чего вопрос будет решаться на уровне президентов.

Об этом заявил глава концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков 7 октября на телеканале ОНТ.

По словам Рыбакова, второй этап налогового маневра приведет к отказу России от таможенных пошлин, а цены на нефть сравняются с мировыми. Переработчики нефти в РФ не пострадают, так как потери им компенсирует государство. Белорусским МПЗ будет намного сложнее, поэтому наша страна намерена добиваться «выравнивания конкурентной среды». Глава концерна заявил, что стороны вступают в активную фазу переговоров по налоговому маневру.

Беларусь планирует также минимизировать «свои затратные статьи, дабы потом это не сказалось убытками на внутреннем рынке, а также в виде потери конкурентоспособности на внешних рынках», сказал глава «Белнефтехима».

Госдума России 25 июля приняла закон о налоговом маневре для нефтяной отрасли, это значит, что экспортной пошлины на поставки нефти через 5 лет не будет, а для Беларуси углеводороды будут стоить столько же, сколько для остальных. Этот шаг ударит по нашему ВВП и бюджету, считают эксперты.

5 октября премьер-министр Беларуси Сергей Румас рассказал , что Беларусь и Россия готовят индикативный баланс поставки российских нефтепродуктов, договорились о новом кредите и компенсациях по налоговому маневру. Он отметил, что договоренность по нефтепродуктам была достигнута на переговорах между Путиным и Лукашенко в Сочи.