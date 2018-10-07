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Беларусь думает, как избежать потерь от налогового маневра

08.10.2018 10:57 — Разное | БДГ  
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Переговоры между странами определят механизм компенсации потерь Беларуси от налогового маневра, после чего вопрос будет решаться на уровне президентов.

Об этом заявил глава концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков 7 октября на телеканале ОНТ.

По словам Рыбакова, второй этап налогового маневра приведет к отказу России от таможенных пошлин, а цены на нефть сравняются с мировыми. Переработчики нефти в РФ не пострадают, так как потери им компенсирует государство. Белорусским МПЗ будет намного сложнее, поэтому наша страна намерена добиваться «выравнивания конкурентной среды». Глава концерна заявил, что стороны вступают в активную фазу переговоров по налоговому маневру.

Беларусь планирует также минимизировать «свои затратные статьи, дабы потом это не сказалось убытками на внутреннем рынке, а также в виде потери конкурентоспособности на внешних рынках», сказал глава «Белнефтехима».

Госдума России 25 июля приняла закон о налоговом маневре для нефтяной отрасли, это значит, что экспортной пошлины на поставки нефти через 5 лет не будет, а для Беларуси углеводороды будут стоить столько же, сколько для остальных. Этот шаг ударит по нашему ВВП и бюджету, считают эксперты.

5 октября премьер-министр Беларуси Сергей Румас рассказал, что Беларусь и Россия готовят индикативный баланс поставки российских нефтепродуктов, договорились о новом кредите и компенсациях по налоговому маневру. Он отметил, что договоренность по нефтепродуктам была достигнута на переговорах между Путиным и Лукашенко в Сочи.

Ранее сообщалось о намерении России с четвертого квартала прекратить выдачу Беларуси кредитов и беспошлинную поставку нефтепродуктов и сжиженного газа из-за потерь своего бюджета. При этом белорусский Минфин Беларуси планирует стребовать с российской стороны компенсацию за потери по налоговому маневру. В начале октября сообщалось, что Беларусь планирует провести переговоры по вопросу выделения седьмого транша кредита ЕФСР.

 
 
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Переговоры между странами определят механизм компенсации потерь Беларуси от налогового маневра, после чего вопрос будет решаться на уровне президентов.
 
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