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На М1 Kia выехала на встречку, столкнулась с двумя авто и опрокинулась: пострадали пять человек
Пять человек получили травмы в аварии, которая произошла 7 октября, в 16.40, в Дзержинском районе. Об этом
По информации инспекторов, 60-летний водитель Kia Sportage ехал по трассе М1 Брест — Минск — граница РФ в направлении столицы. На 317-м километре дороги он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где врезался в Kia и Mercedes. После столкновения автомобиль виновника аварии опрокинулся на проезжей части.
В результате ДТП водитель Kia, его 58-летняя жена, 38-летняя дочь, 12-летняя внучка и 9-летний внук получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.
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Авария произошла 7 октября, в 16.40, на 317-м километре трассы М1.
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