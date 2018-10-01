Витебская область примет участие в V Форуме регионов Беларуси и России

На V Форуме регионов Беларуси и России, который пройдет 10 — 12 октября в Могилеве, Витебская область планирует продемонстрировать российским партнерам торгово-экономический и культурный потенциал.





Сегодня можно говорить, что форум стал визитной карточкой регионального сотрудничества Беларуси и России, отметила в интервью для СМИ заместитель председателя Совета Республики, председатель организационного комитета по подготовке и проведению форума Марианна Щеткина. Ведь с каждым годом число подписанных в рамках мероприятия коммерческих контрактов и соглашений растет. Всего их заключено на сумму более 930 млн долларов.

По итогам III Форума сумма контрактов составила около 300 млн долларов, а по результатам четвертого — превысила 400 млн долларов.

В рамках V Форума регионов Беларуси и России Витебский областной исполнительный комитет планирует подписать соглашение о сотрудничестве с Администрацией Курской области, проинформировал начальник управления внешнеэкономической деятельности комитета экономики Витебского облисполкома Александр Тихонов. Подписание двусторонних документов между регионами братских государств уже стало традицией, и является важным, поскольку позволяет активизировать взаимодействие организаций и предприятий.

Сумма экспортных контрактов, подписанных в рамках подготовки и проведения форума, должна составить более 50 млн. долларов

Планируется, что сумма экспортных контрактов, подписанных в рамках подготовки и проведения форума, составит 3612,2 млн российских рублей или 51,8 млн. долларов, что на 11,8 млн долларов больше, чем было заключено на IV Форуме регионов.

Кстати, по итогам семи месяцев текущего года товарооборот Витебской области с регионами Российской Федерации составил 2 млрд долларов при темпах роста 130,1%. Экспортировано продукции на сумму 517,4 млн долларов.

В 28 областей и регионов соседнего государства выросли стоимостные объемы поставок. Начали сотрудничать с Алтаем и Северной Осетией-Аланией. Без учета субъектов хозяйствования республиканского подчинения, нефти и нефтепродуктов предприятиями области обеспечено положительное сальдо внешнеторгового баланса в объеме 37,8 млн долларов.

Структура внешней торговли остается устойчивой. Основу экспортных поставок составляют товары предприятий химической, легкой, пищевой промышленности, а также продукция деревообработки и станкостроения и других направлений, давно зарекомендовавших себя на российском рынке, рассказал Александр Федорович.





Вывозятся полиэтилен, стеклоткани, акриловый жгут, одежда, обувь, мебель, плиты MDF, строительные материалы, доломит, торф, льняные ткани и изделия из льна, ковры и напольные покрытия, мясо-молочная и плодоовощная продукция.

Коммерческие предприятия экспортируют кабельную продукцию, изделия для транспортировки и упаковки, лекарственные средства, вакцины, мебель, присадки к смазочным маслам, огнетушители, профилированные листы, плиты из поликарбонатов, оборудование для фильтрования и очистки воды.

Начальник управления внешнеэкономической деятельности комитета экономики облисполкома Александр Тихонов: Важно совместно с российскими партнерами на территории области создавать экспортоориентированные предприятия по производству продукции с высокой добавленной стоимостью

— Субъекты хозяйствования Витебской области готовы предложить российским партнерам любые взаимовыгодные направления сотрудничества,— подчеркнул Александр Тихонов. — Важно совместно с российскими партнерами на территории области создавать экспортоориентированные предприятия по производству продукции с высокой добавленной стоимостью, полноценно и эффективно использовать богатый ресурсный потенциал северного региона, его уникальные природные условия, транспортно-логистические возможности, научный и кадровый резерв.

Главным событием V Форума станет пленарное заседание на тему «Приоритетные направления развития регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного строительства»

Будут работать секции по пяти основным направлениям: аграрная политика, унификация и гармонизация законодательств, цифровая экономика, молодежная политика, международная деятельность и экономическая безопасность.

Традиционно в рамках форума пройдут бизнес-встречи и переговоры, в которых примут участие главы областей, руководители компаний и предприятий двух стран, заседание Межпарламентской комиссии Совета Республики и Совета Федерации России по межрегиональному сотрудничеству.

Помимо этого, в программе — Неделя интеграции и сотрудничества, молодежный форум, слет студенческих отрядов, спартакиада Союзного государства для детей и юношества, турнир по хоккею с шайбой, совместное заседание союзов женщин Могилевской и Тульской областей, выставка-ярмарка ремесел, где свою продукцию представят мастера декоративно-прикладного искусства, а также выступление фольклорных любительских коллективов Беларуси и России.

В составе делегации от Витебской области в форуме примут участие руководители предприятий-экспортеров и организаций туристической направленности. На региональной площадке для гостей мероприятия будет организована торговля и дегустация. Свой талант продемонстрируют лучшие творческие коллективы Витебщины.

Елена ФЁДОРОВА

Фото из архива «Витебских вестей»