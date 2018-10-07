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По ночному Волковыску на старой «Ауди»

08.10.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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По ночному Волковыску на старой «Ауди»

В Волковыске молодой человек, 1997 года рождения, угнал автомобиль. В пятницу вечером гражданин находился на улице Боричевского, там возле одного из домов увидел «Ауди 80». Машина сошла с конвейера в середине 80-х годов прошлого века, и в силу возраста имеет неисправности запирающих устройств. Злоумышленник ключом от другого авто смог открыть и завести иномарку, на протяжении часа катался по городу. Вдоволь наездившись, подозреваемый решил вернуть автомобиль на место, но ему не повезло, там, где была припаркована «Ауди», оставили уже другую машину. Угнанную иномарку злоумышленник оставил в соседнем дворе, где было свободное место.

На утро владелец «Ауди» увидел, что ночью его транспортное средство «само» переехало к соседнему дому и обратился в милицию. Личность того, кто покатался на старенькой иномарке по ночному Волковыску установлена, уголовное дело возбуждено по статье «Угон», сообщает сайт УВД Гродненского облисполкома.

 
 
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В Волковыске молодой человек, 1997 года рождения, угнал автомобиль. В пятницу вечером гражданин находился на улице Боричевского, там возле...
 
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