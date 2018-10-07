Открывается охота на зайца с гончими собаками





С 6 октября в Беларуси открывается охота на пушных охотничьих животных – зайца-русака, зайца-беляка. Охота продлится до 3 ноября. Данная охота разрешена в светлое время суток, с подхода с гончими собаками, имеющие полевой диплом по зайцу и (или) лисице. Допускается применение гладкоствольного охотничьего оружия с использованием патронов, снаряженных дробью.

Ружейная охота на охотничьих животных ненормируемых видов разрешается в субботу, воскресенье, в государственные праздники, праздничные дни, объявленные Президентом Республики Беларусь нерабочими, и в отдельные рабочие дни в случае их переноса Советом Министров Республики Беларусь на выходные дни. Пользователи охотничьих угодий вправе установить на сезон охоты дополнительные к указанным выше дням два дня в неделю, разрешенные для проведения ружейной охоты на охотничьих животных ненормируемых видов.

ВАЖНО! Охота может проводиться только в местах, указанных в охотничьей путевке. Запрещенными для охоты местами являются охотохозяйственные зоны и другие единицы внутрихозяйственного деления (егерские обходы, охотничьи дачи или лесничества), не указанные в путевке либо указанные в качестве запрещенных. В охотохозяйственных зонах покоя охоту также проводить нельзя.

Запрещается охота:

при отсутствии или использовании недействительных документов, перечисленных в пункте 108 Правил ведения охотничьего хозяйства и охоты;

в запретных для охоты зонах и других запрещенных местах либо в запретное время;

на диких животных, не указанных в охотничьей путевке, охотничьих животных, находящихся в бедственном положении (при переправах через воду и по льду, истощенных от недостатка кормов и других), в зоне чрезвычайной ситуации (в том числе пожара и наводнения);

с применением запрещенных орудий и способов охоты;

с использованием незарегистрированных охотничьих собак и ловчих птиц, а также собак иных пород и беспородных;

с нарушением правил безопасности охоты;

с нарушением условий ведения охотничьего хозяйства и охоты, установленных для данной охотохозяйственной зоны или другой единицы внутрихозяйственного деления территории.

Незаконная охота влечет административную (штраф от 20 до 50 базовых величин с конфискацией или без конфискации орудий охоты и с лишением специального права), уголовную (штраф, лишение свободы на срок до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью) и гражданско-правовую (возмещение вреда (ущерба), причиненного окружающей среде) ответственность.

За нарушение правил безопасности охоты предусмотрена административная ответственность (штраф до 40 базовых величин или лишение специального права).

Незаконные перемещение (транспортировка) или разделка диких животных, относящихся к объектам охоты, в том числе погибших, или их частей влечет административную (штраф от 20 до 50 базовых величин) или уголовную (штраф, лишение свободы на срок до 4 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью) ответственность.

Если Вы стали свидетелем нарушения природоохранного законодательства не проходите мимо, звоните в любое время на телефон горячей линии Волковысской МРИ ОЖ и РМ-8 01512 25000 (25112).