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Пока жива память – будет жить народ

08.10.2018 — Разное | Ивьевский край  
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17 октября 2018 года исполняется 74 года со дня образования управления

комитета государственной безопасности по Гродненской области.

Пока жива память – будет жить народ

На бакштовской земле в Ивьевском районе в годы Великой Отечественной войны стойко и мужественно воевали  бойцы отряда специального назначения «Славный» и партизаны, жители нашего района под командованием майора Анатолия Петровича Шестакова.

В 60- годах в Бакштах был возведен памятник, который был водружен над братской могилой воинов и партизан, среди которых 32  бойца отряда «Славный».

Пока жива память – будет жить народ

Пока жива память – будет жить народ

Пока жива память – будет жить народ

Именно на этом месте 5 октября состоялся памятный траурный митинг, в котором приняли участие именитые гости:  начальник управления комитета государственной безопасности  по Гродненской области генерал-майор  Александр Викторович Неверовский, сотрудники и ветераны управления комитета государственной безопасности по Гродненской, Могилевской и Гомельской  областях; ветеран органов КГБ, председатель Могилевской области отделения Союза писателей Беларуси, майор в отставке Александр Николаевич Козеко, ветеран Великой Отечественной войны, боец спецотряда НКВД «Славный», полковник в отставке Алексей Иванович Пиманов, председатель ветеранской организации Института национальной безопасности Республики Беларусь полковник запаса Александр Людвигович Лычагин, учителя истории средней школы №22 города Могилева, в которой действует музей отряда специального назначения «Славный» Светлана Анатольевна Быструшина и Леонид Владимирович Снопковский. В  митинге памяти также приняли участие: председатель Ивьевского райисполкома Александр Иванович Булак, председатель Ивьевского районного Совета депутатов Александр Александрович Хвасько, заместитель председателя Ивьевского райисполкома Лидия Войтеховна Носуль, члены  райисполкома, представители служб и ведомств, трудовых коллективов, молодежь, школьники, жители деревни Бакшты.

Смотреть встроенную онлайн галерею в:
http://ivyenews.by/novosti/obshchestvo/item/4556-poka-zhiva-pamyat-budet-zhit-narod.html#sigProIdcb5de65ff1

Во всех выступлениях основным лейтмотивом стали слова о том, что остается вечным подвиг фронтовиков и интерес к трагической летописи нашей истории.

В памятнику павшим воинам  и партизанам легли цветы и венки, прогремели залпы воинского салюта.

Вечная память павшим, слава в веках живым!

В. ГУЛИДОВА.

Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.

 
Теги: Могилев
 
 
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17 октября 2018 года исполняется 74 года со дня образования управления комитета государственной безопасности по Гродненской области. На бакштовской земле в...
 
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