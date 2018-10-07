Пока жива память – будет жить народ

17 октября 2018 года исполняется 74 года со дня образования управления

комитета государственной безопасности по Гродненской области.





На бакштовской земле в Ивьевском районе в годы Великой Отечественной войны стойко и мужественно воевали бойцы отряда специального назначения «Славный» и партизаны, жители нашего района под командованием майора Анатолия Петровича Шестакова.

В 60- годах в Бакштах был возведен памятник, который был водружен над братской могилой воинов и партизан, среди которых 32 бойца отряда «Славный».













Именно на этом месте 5 октября состоялся памятный траурный митинг, в котором приняли участие именитые гости: начальник управления комитета государственной безопасности по Гродненской области генерал-майор Александр Викторович Неверовский, сотрудники и ветераны управления комитета государственной безопасности по Гродненской, Могилевской и Гомельской областях; ветеран органов КГБ, председатель Могилевской области отделения Союза писателей Беларуси, майор в отставке Александр Николаевич Козеко, ветеран Великой Отечественной войны, боец спецотряда НКВД «Славный», полковник в отставке Алексей Иванович Пиманов, председатель ветеранской организации Института национальной безопасности Республики Беларусь полковник запаса Александр Людвигович Лычагин, учителя истории средней школы №22 города Могилева, в которой действует музей отряда специального назначения «Славный» Светлана Анатольевна Быструшина и Леонид Владимирович Снопковский. В митинге памяти также приняли участие: председатель Ивьевского райисполкома Александр Иванович Булак, председатель Ивьевского районного Совета депутатов Александр Александрович Хвасько, заместитель председателя Ивьевского райисполкома Лидия Войтеховна Носуль, члены райисполкома, представители служб и ведомств, трудовых коллективов, молодежь, школьники, жители деревни Бакшты.



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Во всех выступлениях основным лейтмотивом стали слова о том, что остается вечным подвиг фронтовиков и интерес к трагической летописи нашей истории.

В памятнику павшим воинам и партизанам легли цветы и венки, прогремели залпы воинского салюта.

Вечная память павшим, слава в веках живым!

В. ГУЛИДОВА.

Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.