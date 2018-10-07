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Более 160 тысяч прививок. В области проходит вакцинация против гриппа

08.10.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Прививочная кампания стартовала 1 октября. Планируется, что защиту от неприятной болезни, которая нередко грозит осложнениями, получат не менее 40% жителей области. 

  159 тысяч доз вакцины «Гриппол плюс» поступили на Гродненщину для вакцинации граждан с высоким риском заражения, а также высоким риском развития постгриппозных осложнений. К этим категориям относятся пожилые люди старше 65 лет, хронические больные, беременные, а также дети от полугода до 3 лет. Они могут бесплатно получить прививку в амбулаториях и поликлиниках по месту жительства, – рассказала заведующая отделением иммунопрофилактики областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Лилия Миклаш. 

На платной основе будут доступны «Инфлювак» (Нидерланды) и «Ваксигрипп» (Франция). В область поступила первая партия этих вакцин в количестве 8 тысяч доз. Заявок от поликлиник и предприятий области для иммунизации на платной основе гораздо больше, поэтому очередная партия ожидается в третей декаде октября. 

Более 160 тысяч прививок. В области проходит вакцинация против гриппа
 

В отношении гриппа актуально золотое правило: болезнь легче предупредить. Если не предпринять профилактические меры, можно сильно пострадать. Грипп обычно наступает резко, протекает тяжело и выбивает из колеи надолго. Озноб, температура под сорок, слабость, разбитость, суставы ломит. Но более всего он опасен осложнениями, с которыми приходится сражаться еще дольше. Медики напоминают: нет надежнее защиты от гриппа, чем прививка. Она сводит к минимуму вероятность заболевания. Если привитый человек все же заболеет, заболевание будет протекать в легкой форме и без осложнений. 

Ошибочно полагать, что от гриппа спасет противогриппозный иммунитет, который выработался в прошлом году. Вирус гриппа постоянно меняется, поэтому каждый год необходимо делать новую прививку. 

Более 160 тысяч прививок. В области проходит вакцинация против гриппа
 

По официальной информации, с ноября 2017 года по март 2018-го благодаря проведенной вакцинации в стране удалось предупредить более 135 тысяч случаев гриппа, более 182 тысяч случаев острых респираторных инфекций негриппозной этиологии. Предотвращенный экономический ущерб оценивается в 76 миллионов долларов, на каждый вложенный доллар в вакцинацию был получен эффект в эквиваленте 15,8 доллара. 

 

 
 
 
Ссылка на источник 24
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Прививочная кампания стартовала 1 октября. Планируется, что защиту от неприятной болезни, которая нередко грозит осложнениями, получат не менее 40% жителей области.
 
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