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Беспилотник столкнули с крылом самолета на скорости 383 километра в час

08.10.2018 11:17 — Разное | Tut.by  
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Исследователи из Университета Дейтона в Огайо (США) решили выяснить, может ли столкновение самолета с дроном привести к тяжелым последствиям, и столкнули дрон DJI Phantom 4 с крылом от легкого самолета. Об эксперименте в ролике на своем канале на YouTube рассказало издание Aviation International News, пишет N+1.

В эксперименте дрон DJI Phantom 4 столкнулся с передней кромкой крыла легкого самолета. Скорость беспилотника в момент столкновения составляла 383 километра в час. Это типичная скорость для самолетов малой авиации. В результате столкновения беспилотный аппарат пробил носок крыла и углубился в кессон, погнул стрингеры и внутренний трубопровод.

Дрон вошел внутрь крыла целиком. Исследователи утверждают, что такое повреждение в случае реального столкновения не привело бы к серьезным последствиям. Но если бы скорость полета была выше, беспилотник мог бы стать причиной падения самолета.

По информации Федерального управления гражданской авиации, ежемесячно в США регистрируются в среднем 250 сообщений пилотов самолетов об опасном сближении с дронами при посадке и взлете.

При этом с каждым годом количество покупаемых дронов постоянно увеличивается: они выполняют полеты в парках, возле аэропортов, используются для обследования дорог. В октябре прошлого года в Нью-Йорке было зафиксировано первое в истории столкновение в воздухе дрона и вертолета, а в Канаде — дрона и пассажирского самолета.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные дроны:

 
 
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В эксперименте дрон DJI Phantom 4 столкнулся с передней кромкой крыла легкого самолета. Так исследователи хотели выяснить, насколько опасны дроны для вертолетов и...
 
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