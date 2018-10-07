Андрей Кобяков может стать банкиром



фото: ria.ru

Бывший премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков прошел оценку соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации специальной комиссии Нацбанка.

Экс-премьер Андрей Кобяков в ближайшее время может стать топ-менеджером одного из белорусских банков. Бывший премьер-министр прошел оценку соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации специальной комиссии Национального банка Беларуси, пишет портал TUT.by .

После получения оценки соответствия Андрей Кобяков может занимать должности руководителя, заместителя руководителя банка или небанковской кредитно-финансовой организации, входить в правление или быть независимым директором банка или НКФО.

Рекомендации при прохождении комиссии Андрею Кобякову дали бывший первый вице-премьер правительства Василий Матюшевский и независимый директор "Альфа-Банка" Урал Латыпов. В сентябре Матюшевский, который однажды в своей карьере уже менял государственную службу на работу в коммерческом банке, также прошел квалификационную комиссию Нацбанка.