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Андрей Кобяков может стать банкиром
08.10.2018 11:13 — Разное | Ежедневник
фото: ria.ru
Бывший премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков прошел оценку соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации специальной комиссии Нацбанка.
Экс-премьер Андрей Кобяков в ближайшее время может стать топ-менеджером одного из белорусских банков. Бывший премьер-министр прошел оценку соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации специальной комиссии Национального банка Беларуси, пишет портал
После получения оценки соответствия Андрей Кобяков может занимать должности руководителя, заместителя руководителя банка или небанковской кредитно-финансовой организации, входить в правление или быть независимым директором банка или НКФО.
Рекомендации при прохождении комиссии Андрею Кобякову дали бывший первый вице-премьер правительства Василий Матюшевский и независимый директор "Альфа-Банка" Урал Латыпов. В сентябре Матюшевский, который однажды в своей карьере уже менял государственную службу на работу в коммерческом банке, также прошел квалификационную комиссию Нацбанка.
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Бывший премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков прошел оценку соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации специальной комиссии...
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