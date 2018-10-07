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Как жителю Лоева восстановить границы участка

08.10.2018 — Разное | Лоевский край  
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У меня имеется земельный участок на территории района. С собственником соседнего участка постоянно случаются конфликты по поводу прохождения границы между участками и установленного на ней забора. Документы на земельные участки оформлены. Подскажите, куда я могу обратиться за измерением и восстановлением границ участка?
Владимир Петрович, г.п. Лоев.

Разъяснение даёт начальник отдела землеустройства райисполкома Александр Кравченко:
— Порядок восстановления и закрепления границ земельных участков установлен Инструкцией о порядке деления, слияния земельных участков и проведении работ по установлению (восстановлению) и закреплению границы земельного участка, а также по изменению границы земельного участка, утвержденной Постановлением Государственного комитета по имуществу от 30.09.2016 года № 18.
Согласно Инструкции, работы по восстановлению границ производятся в отношении земельных участков, границы которых восстанавливаются: при разрешении земельных споров; на основании судебных постановлений; на основании заявлений граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, являющихся правообладателями.
Исполнителями указанных работ выступают организации по землеустройству, подчиненные Государственному комитету по имуществу Республики Беларусь (далее — Госкомимущество), их дочерние унитарные предприятия (например, РДУП ПИ «Гомельгипрозем» http://gomelgiprozem.by, РУП «ГАГРиЗК» http://gagrzk.by, коммунальное топографо-геодезическое унитарное предприятие «Гомельгеодезцентр» при выполнении работ в границах г. Гомеля http://geodezcentr.by), иные юридические лица и индивидуальные предприниматели, которым учредительными документами предоставлено право осуществлять виды экономической деятельности «землеустройство» и «геодезическая и картографическая деятельность».
При этом указанные работы (кроме случаев изменения нефиксированной границы земельного участка или устранения ошибок) выполняются на основании договоров подряда.
В случае выявления факта нарушения границ и самовольного занятия смежным землепользователем Вашего земельного участка Вы вправе обратиться с соответствующим заявлением в районный исполнительный комитет, после чего владельцу смежного участка будет выдано предписание о приведении границ земельного участка в соответствии с правоудостоверяющими документами.
Светлана Павлова, «ЛК».

 
Теги: Гомель
 
 
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