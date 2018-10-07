Состоится прямая линия по вопросу «Организация и качество питания учащихся в учреждениях образования области»

11 октября 2018 года с 11.00 до 12.00 состоится прямая линия с заведующим сектором контроля потребительского рынка и сферы услуг Комитета государственного контроля Гомельской области Ольгой Петровной Соловьевой.

Предлагаемая тема к обсуждению: «Организация и качество питания учащихся в учреждениях образования области».

Каждое обращение, изложенные факты будут рассмотрены и получат объективную оценку, конструктивные предложения граждан найдут применение в рамках компетенции контрольного ведомства.

Задать вопрос можно по телефонам в Гомеле: 8(0232)23-83-96, 23-83-98.





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