|
Состоится прямая линия по вопросу «Организация и качество питания учащихся в учреждениях образования области»
08.10.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
11 октября 2018 года с 11.00 до 12.00 состоится прямая линия с заведующим сектором контроля потребительского рынка и сферы услуг Комитета государственного контроля Гомельской области Ольгой Петровной Соловьевой.
Предлагаемая тема к обсуждению: «Организация и качество питания учащихся в учреждениях образования области».
Каждое обращение, изложенные факты будут рассмотрены и получат объективную оценку, конструктивные предложения граждан найдут применение в рамках компетенции контрольного ведомства.
Задать вопрос можно по телефонам в Гомеле: 8(0232)23-83-96, 23-83-98.
Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах:
Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" -
Наша группа в социальной сети "Одноклассники" -
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Наш канал на
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Состоится прямая линия по вопросу «Организация и качество питания учащихся в учреждениях образования области»
11 октября 2018 года с 11.00 до 12.00 состоится прямая линия с заведующим сектором контроля потребительского рынка и сферы услуг Комитета государственного...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)