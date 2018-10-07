«Белтелеком» ускорил самый быстрый тарифный план

«Рекорд 100» предлагал скорость приема/передачи до 100/50 Мбит/с. В начале октября тариф переименовали в «Рекорд 200» и увеличили скорость до 200/100 Мбит/с. При этом цена не изменилась — она составляет 40,65 рубля в месяц.

Тарифа «Рекорд 100» больше нет в списке предложений компании. Все, кто раньше пользовался этим тарифом, продолжат обслуживаться на более высоких скоростях.

