Ошибки ухода за комнатными растениями

Во многих квартирах совсем неподходящий микроклимат для выращивания комнатных цветов и, зачастую, даже самые стойкие растения начинают болеть.

ВЕРХНИЕ ЛИСТЬЯ СОХРАНЯЮТ УПРУГОСТЬ, НО ЖЕЛТЕЮТ

Вызвано, как правило, высоким содержанием кальция в почве – у тех растений, которые не переносят известь, или жесткостью воды для полива.

ТОЧКИ ИЛИ ПЯТНА НА ЛИСТЬЯХ

Если точки или пятна сухие и коричневые, то наиболее вероятная причина – недостаток воды. Если пораженные места мягкие, темно-коричневого цвета – это, скорее всего, из- за переувлажнения почвы. Если точки или пятна белые или желтоватые, поражение вызвано использованием холодной воды при поливе, попаданием воды на листья, поражением аэрозолями, слишком сильными солнечными лучами или болезнью/вредителями. Если пораженные места мокнут и похожи на волдырь, или сухие и в виде вмятин, причина – болезнь. Некоторые вредители также могут вызывать пятнистость поверхности листа.