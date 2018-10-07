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Ошибки ухода за комнатными растениями

08.10.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Во многих квартирах совсем неподходящий микроклимат для выращивания комнатных цветов и, зачастую, даже самые стойкие растения начинают болеть.

ВЕРХНИЕ ЛИСТЬЯ СОХРАНЯЮТ УПРУГОСТЬ, НО ЖЕЛТЕЮТ
Вызвано, как правило, высоким содержанием кальция в почве – у тех растений, которые не переносят известь, или жесткостью воды для полива.

ТОЧКИ ИЛИ ПЯТНА НА ЛИСТЬЯХ
Если точки или пятна сухие и коричневые, то наиболее вероятная причина – недостаток воды. Если пораженные места мягкие, темно-коричневого цвета – это, скорее всего, из- за переувлажнения почвы. Если точки или пятна белые или желтоватые, поражение вызвано использованием холодной воды при поливе, попаданием воды на листья, поражением аэрозолями, слишком сильными солнечными лучами или болезнью/вредителями. Если пораженные места мокнут и похожи на волдырь, или сухие и в виде вмятин, причина – болезнь. Некоторые вредители также могут вызывать пятнистость поверхности листа.

 
 
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Во многих квартирах совсем неподходящий микроклимат для выращивания комнатных цветов и, зачастую, даже самые стойкие растения начинают болеть. ВЕРХНИЕ ЛИСТЬЯ...
 
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