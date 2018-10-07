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Ошибки ухода за комнатными растениями
08.10.2018 — Разное | Новости Хотимска
Во многих квартирах совсем неподходящий микроклимат для выращивания комнатных цветов и, зачастую, даже самые стойкие растения начинают болеть.
ВЕРХНИЕ ЛИСТЬЯ СОХРАНЯЮТ УПРУГОСТЬ, НО ЖЕЛТЕЮТ
ТОЧКИ ИЛИ ПЯТНА НА ЛИСТЬЯХ
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Во многих квартирах совсем неподходящий микроклимат для выращивания комнатных цветов и, зачастую, даже самые стойкие растения начинают болеть. ВЕРХНИЕ ЛИСТЬЯ...
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