Сколько нужно организму белков, жиров и углеводов

Еда – это топливо для нашего тела. Любое движение и работа органов – это все энергетические затраты, которые мы восполняем употребляя пищу.

Существуют общие законы приема пищи для нормального функционирования организма. Восполняя энергетические запасы человек должен съедать достаточно калорий, что чувствовать себя хорошо, но при этом и не должен переедать, чтобы не накапливался подкожный жир. Рекомендовано в день съедать 1200-3500 калорий, их количество зависит от вашего возраста, веса, роста и физической активности. Не менее важным в этом плане является правильное соотношение белков, жиров и углеводов.