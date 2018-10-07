Затерянный храм Ангкор Ват

Ангкор Ват древний храм, который находится в Камбоджи. Этот храм самый большой из всех когда-либо созданных человечеством и самое крупное культовое сооружение на земном шаре. Трудно поверить, но ему более тысячи лет. Храм Ангкор Ват удивляет своими немыслимыми размерами.

Он находится прямо в джунглях и занимает 200 гектаров. В длину храмовый комплекс достигает 30 километров, а в ширину 10. Высота центральной башни 42 метра (15-ти этажный дом). Но самое удивительное, что такое огромное сооружение десятки веков назад удалось построить без помощи цемента и какой-либо техники.

Ученым удалось подсчитать, сколько потребовалось материала на строительство храма. Гигантский комплекс состоит из 10 миллионов каменных глыб. При этом вес каждой плиты достигает полутора тонн. Более того масштабная стройка была завершена в рекордные сроки, всего за 3-4 десятилетия.