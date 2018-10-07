ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Затерянный храм Ангкор Ват

08.10.2018 — Разное | Новости Хотимска  
Размер текста:
A
A
A

Ангкор Ват древний храм, который находится в Камбоджи. Этот храм самый большой из всех когда-либо созданных человечеством и самое крупное культовое сооружение на земном шаре. Трудно поверить, но ему более тысячи лет. Храм Ангкор Ват удивляет своими немыслимыми размерами.

Он находится прямо в джунглях и занимает 200 гектаров. В длину храмовый комплекс достигает 30 километров, а в ширину 10. Высота центральной башни 42 метра (15-ти этажный дом). Но самое удивительное, что такое огромное сооружение десятки веков назад удалось построить без помощи цемента и какой-либо техники.

Ученым удалось подсчитать, сколько потребовалось материала на строительство храма. Гигантский комплекс состоит из 10 миллионов каменных глыб. При этом вес каждой плиты достигает полутора тонн. Более того масштабная стройка была завершена в рекордные сроки, всего за 3-4 десятилетия.

 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ангкор Ват древний храм, который находится в Камбоджи. Этот храм самый большой из всех когда-либо созданных человечеством и самое крупное культовое сооружение на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Состоится прямая линия по вопросу «Организация и качество питания учащихся в учреждениях образования области»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
08.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика