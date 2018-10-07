Новости Беларуси. Беларусь признана лучшей страной для агротуризма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В онлайн-опросе влиятельного мирового издания наша страна обошла Италию, Бразилию, Китай и США.

50 % голосов читатели отдали Беларуси. Как отмечают авторы рейтинга, «сельский туризм» – один из самых привлекательных вариантов отдыха в нашей стране. Сегодня в Беларуси гостей готовы принять более 2 тысяч агроусадеб.



