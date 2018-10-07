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Сохранить культурное наследие и привлечь туристов. Фарному кладбищу в Гродно могут присвоить историко-мемориальный статус

08.10.2018 11:25 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Фарному кладбищу в Гродно могут присвоить историко-мемориальный статус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Старинный некрополь считается самым старым захоронением в Беларуси, к тому же уникальным.

Сохранить культурное наследие и привлечь туристов. Фарному кладбищу в Гродно могут присвоить историко-мемориальный статус

Сохранить культурное наследие и привлечь туристов. Фарному кладбищу в Гродно могут присвоить историко-мемориальный статус

Там похоронены выдающиеся личности, а многие надгробия – фактически энциклопедия искусства.

Вопрос о сохранении этого кладбища в разные годы уже обсуждался. Но пока механизм работы с такими мемориалами не налажен.

Сохранить культурное наследие и привлечь туристов. Фарному кладбищу в Гродно могут присвоить историко-мемориальный статус

Андрей Вашкевич, заведующий отделом новейшей истории Гродненского государственного историко-археологического музея:
Менавіта на гэтых могілках захавалася вельмі вялікая колькасць вырабаў дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва – помнікі ў першую чаргу. Гэта і пяшчаннік, гэта і мармур, гэта і чыгуннае ліццё, гэта і коўка жалезная.

Сохранить культурное наследие и привлечь туристов. Фарному кладбищу в Гродно могут присвоить историко-мемориальный статус

Иосиф Сенкевич, помощник прокурора Гродно:
Прокуратурой в первом квартале текущего года проводилась проверка соблюдения законодательства при организации и функционировании мест погребения на территории города Гродно. Именно с целью сохранения историко-культурного наследия, а также привлечения туристов в город было принято решение поставить вопрос перед Гродненским городским исполнительным комитетом о рассмотрении придания статуса историко-мемориального места погребения данному кладбищу.

Кладбище закрыто с 1973 года. Здесь есть лишь отдельные надгробия, которые имеют статус историко-культурных ценностей. Аналоги Фарному кладбищу есть в Литве и Украине – это музеи под открытым небом для туристов.

Сохранить культурное наследие и привлечь туристов. Фарному кладбищу в Гродно могут присвоить историко-мемориальный статус

 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Фарному кладбищу в Гродно могут присвоить историко-мемориальный статус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Старинный некрополь...
 
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