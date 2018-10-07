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Сохранить культурное наследие и привлечь туристов. Фарному кладбищу в Гродно могут присвоить историко-мемориальный статус
Новости Беларуси. Фарному кладбищу в Гродно могут присвоить историко-мемориальный статус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Старинный некрополь считается самым старым захоронением в Беларуси, к тому же уникальным.
Там похоронены выдающиеся личности, а многие надгробия – фактически энциклопедия искусства.
Вопрос о сохранении этого кладбища в разные годы уже обсуждался. Но пока механизм работы с такими мемориалами не налажен.
Андрей Вашкевич, заведующий отделом новейшей истории Гродненского государственного историко-археологического музея:
Иосиф Сенкевич, помощник прокурора Гродно:
Кладбище закрыто с 1973 года. Здесь есть лишь отдельные надгробия, которые имеют статус историко-культурных ценностей. Аналоги Фарному кладбищу есть в Литве и Украине – это музеи под открытым небом для туристов.
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Сохранить культурное наследие и привлечь туристов. Фарному кладбищу в Гродно могут присвоить историко-мемориальный статус
Новости Беларуси. Фарному кладбищу в Гродно могут присвоить историко-мемориальный статус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Старинный некрополь...
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