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30-летняя журналистка убита в Болгарии

08.10.2018 11:20 — Разное | СТВ  
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Новости Болгарии. 6 октября в парке города Русе было обнаружено тело 30-летней болгарской журналистки Виктории Мариновой.  

Как сообщает The Telegraph со ссылкой на прокурора Русе Георгия Георгиева, смерть наступила в результате травм головы и удушья. Часть одежды девушки, её очки, ключи от машины и мобильный телефон пропали.  

Позже министр внутренних дел Болгарии Младен Маринов добавил, что погибшая подверглась изнасилованию. Премьер-министр Бойко Борисов выразил надежду на успешное завершение расследования. По его словам, собрано достаточно генетического материала, чтобы найти преступника.  

Изначально предполагалось, что убийство журналистки связано с её работой. Маринова вела расследование относительно хищения средств фондов Европейского союза. Однако источники AFP в правоохранительных органах в числе прочих рассматривают версию того, что работа погибшей не имеет отношения к произошедшему.  

Убийство осудил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.  

«Я шокирован убийством журналистки Виктории Мариновой. Я буду внимательно следить за расследованием. Я призываю власти быстро найти виновных и привлечь их к ответственности, а также выяснить, связано ли нападение с работой девушки», – приводятся слова Дезира на сайте ОБСЕ.  

Виктория Маринова была административным директором и ведущей регионального канала TVN. Расследование продолжается.  

Весной 2018 прошёл суд над датским изобретателем, который пытал девушку, а потом убил её на самодельной подводной лодке. 

Мужчину приговорили к пожизненному заключению – подробности здесь.  

 
 
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Новости Болгарии. 6 октября в парке города Русе было обнаружено тело 30-летней болгарской журналистки Виктории Мариновой.   Как сообщает The Telegraph со ссылкой на...
 
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