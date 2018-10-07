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Белорусский дзюдоист Артем Колосов стал чемпионом юношеской Олимпиады

08.10.2018 11:25 — Разное | Аргументы и факты  
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Белорусский дзюдоист Артем Колосов стал чемпионом юношеской Олимпиады
Национальный олимпийский комитет

В Аргентине стартовали Олимпийские игры для юношей. Первую награду в копилку сборной Беларуси принес дзюдоист Артем Колосов в весовой категории до 55 кг.

В четвертьфинале наш спортсмен одолел француза Романа Валадье Пикара, в полуфинале был сильнее австрийца Даниэля Лейтгеба, а в схватке за «золото» не оставил шансов представителю Монголии Темуйджину Ганбургету.

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«Я очень рад этой победе, шел к ней целый год. Это была моя цель. Сейчас эмоции переполняют. Соперники попались очень сильные, особенно в финале. Монгольский дзюдоист здорово меня потрепал, но я был лучше настроен», – цитируют Артема КОЛОСОВА представители НОК Беларуси.

Тренер победителя Игр Александр ШЛЫК добавил, что монгольский дзюдоист – принципиальный соперник для Артема Колосова, которому белорус проигрывал в течение всего сезона. Однако на главный бой года удалось настроиться максимально и в итоге выиграть медаль.

«Золото» Артема Колосова пока позволяет сборной Беларуси расположиться в десятке сильнейших в неофициальном командном зачете. Юношеские Олимпийские игры в Аргентине продлятся до 18 октября.

 
 
Ссылка на источник 24
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III летние Юношеские Олимпийские игры стартовали в Буэнос-Айресе 6 октября.
 
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