Белорусский дзюдоист Артем Колосов стал чемпионом юношеской Олимпиады

В Аргентине стартовали Олимпийские игры для юношей. Первую награду в копилку сборной Беларуси принес дзюдоист Артем Колосов в весовой категории до 55 кг.

В четвертьфинале наш спортсмен одолел француза Романа Валадье Пикара, в полуфинале был сильнее австрийца Даниэля Лейтгеба, а в схватке за «золото» не оставил шансов представителю Монголии Темуйджину Ганбургету. Белорус Дмитрий Шершань стал «бронзовым» призером ЧЕ по дзюдо в Израиле

«Я очень рад этой победе, шел к ней целый год. Это была моя цель. Сейчас эмоции переполняют. Соперники попались очень сильные, особенно в финале. Монгольский дзюдоист здорово меня потрепал, но я был лучше настроен», – цитируют Артема КОЛОСОВА представители НОК Беларуси.

Тренер победителя Игр Александр ШЛЫК добавил, что монгольский дзюдоист – принципиальный соперник для Артема Колосова, которому белорус проигрывал в течение всего сезона. Однако на главный бой года удалось настроиться максимально и в итоге выиграть медаль.

«Золото» Артема Колосова пока позволяет сборной Беларуси расположиться в десятке сильнейших в неофициальном командном зачете. Юношеские Олимпийские игры в Аргентине продлятся до 18 октября.