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Большой "квартирник" одного из лидеров группы 5'Nizza Сергея Бабкина пройдет в столице
В сентябре этого года
Сергей Бабкин — украинский музыкант, актер, автор и исполнитель собственных песен, участник группы 5'Nizza, тренер-победитель шоу «Голос країни-8». «Музасфера» стала 12-м по счету альбомом в дискографии Бабкина: в него вошли 13 треков, среди которых уже полюбившиеся «Где бы я» и «Кто дальше идет», саундтрек к одноименному фильму «11 детей из Моршина», а также десять абсолютно новых композиций. Саунд-продюсером альбома стал Виталий Телезин, известный по работе с группой «Океан Эльзы». Сергей поделился мыслями о своей новой пластинке:
— Я родился не в украиноязычной семье, но мечтал выпустить полностью украиноязычный альбом. Поэтому вместе с саунд-продюсером мы продумывали различные варианты, думали над текстом и много меняли. «Музасфера» — это та оболочка, в которой я нахожусь. Это Солнце, а оно является сферой, и все живое появилось именно благодаря ему. Меня вдохновляет жизнь, любые изменения, даже то, что мы находимся на этой земле.
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Концерт музыканта пройдет 20 октября во Дворце профсоюзов. К слову, в сентябре Бабкин анонсировал первый альбом на украинском языке.
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