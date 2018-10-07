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Большой "квартирник" одного из лидеров группы 5'Nizza Сергея Бабкина пройдет в столице

08.10.2018 11:28 — Разное | Tut.by  
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В сентябре этого года Сергей Бабкин анонсировал свой первый альбом на украинском языке «Музасфера». По этому поводу 20 октября во Дворце профсоюзов музыкант устроит «квартирник».

Сергей Бабкин — украинский музыкант, актер, автор и исполнитель собственных песен, участник группы 5'Nizza, тренер-победитель шоу «Голос країни-8». «Музасфера» стала 12-м по счету альбомом в дискографии Бабкина: в него вошли 13 треков, среди которых уже полюбившиеся «Где бы я» и «Кто дальше идет», саундтрек к одноименному фильму «11 детей из Моршина», а также десять абсолютно новых композиций. Саунд-продюсером альбома стал Виталий Телезин, известный по работе с группой «Океан Эльзы». Сергей поделился мыслями о своей новой пластинке:

— Я родился не в украиноязычной семье, но мечтал выпустить полностью украиноязычный альбом. Поэтому вместе с саунд-продюсером мы продумывали различные варианты, думали над текстом и много меняли. «Музасфера» — это та оболочка, в которой я нахожусь. Это Солнце, а оно является сферой, и все живое появилось именно благодаря ему. Меня вдохновляет жизнь, любые изменения, даже то, что мы находимся на этой земле.

Когда: 20 октября, 19.00.

Где: Дворец профсоюзов.

Сколько: от 43 рублей.

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6 октября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал юбилейный 85-й розыгрыш: у каждого участника появилась возможность получить один из 85 двойных билетов на «Ледовое шоу-мюзикл: Дракула. История вечной любви», которое пройдет в «Минск-Арене» в канун Хеллоуина — 31 октября. Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители как никогда щедрого розыгрыша будут объявлены 12 октября.

 
Теги: Минск
 
 
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Концерт музыканта пройдет 20 октября во Дворце профсоюзов. К слову, в сентябре Бабкин анонсировал первый альбом на украинском языке.
 
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