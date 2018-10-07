В сентябре этого года Сергей Бабкин анонсировал свой первый альбом на украинском языке «Музасфера». По этому поводу 20 октября во Дворце профсоюзов музыкант устроит «квартирник».

Сергей Бабкин — украинский музыкант, актер, автор и исполнитель собственных песен, участник группы 5'Nizza, тренер-победитель шоу «Голос країни-8». «Музасфера» стала 12-м по счету альбомом в дискографии Бабкина: в него вошли 13 треков, среди которых уже полюбившиеся «Где бы я» и «Кто дальше идет», саундтрек к одноименному фильму «11 детей из Моршина», а также десять абсолютно новых композиций. Саунд-продюсером альбома стал Виталий Телезин, известный по работе с группой «Океан Эльзы». Сергей поделился мыслями о своей новой пластинке:

— Я родился не в украиноязычной семье, но мечтал выпустить полностью украиноязычный альбом. Поэтому вместе с саунд-продюсером мы продумывали различные варианты, думали над текстом и много меняли. «Музасфера» — это та оболочка, в которой я нахожусь. Это Солнце, а оно является сферой, и все живое появилось именно благодаря ему. Меня вдохновляет жизнь, любые изменения, даже то, что мы находимся на этой земле.

Когда: 20 октября, 19.00. Где: Дворец профсоюзов. Сколько: от 43 рублей. КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

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