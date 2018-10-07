В Кричевском районе Audi насмерть сбила пешехода

Пешеход погиб под колесами легковушки в Кричевском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Могилевского облисполкома.





Смертельный наезд произошел 7 октября, около 20.45. По предварительной информации, 31-летний водитель Audi А4 ехал по 6-му километру трассы Кричев — Ходосы — Курманово и совершил наезд на шедшего в попутном направлении по правой обочине 62-летнего мужчину.





В результате ДТП пешеход от полученных травм умер на месте происшествия. Мужчина был обозначен световозвращающими элементами.