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Россияне активно вербуют белорусок для "интимной" работы - на Гомельщине задержаны сразу две группы

08.10.2018 11:19 — Разное | Партизан  
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Оперативники управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми провели успешные операции по перекрытию двух не связанных между собой каналов вывоза гомельчанок за пределы Беларуси для сексуальной эксплуатации.

В начале сентября неработающий житель г. Сокол Вологодской области, 1978 года рождения, приехал в Гомель в поисках молодых особ для дальнейшей работы жрицами любви на территории Российской Федерации. Охота прошла успешно. 

Две гомельчанки согласились поехать за длинным рублём, что сулил работодатель. Но план переправки будущих секс-рабынь провалился днём 2 октября 2018 года. В Добрушском районе на границе Беларуси и России автомашина с россиянином и девушками была задержана.

Спустя три дня, 5 октября 2018 года в д. Головинцы Гомельского района оперативники нравов при поддержке бойцов Гомельского ОМОНа остановили автомобиль с российскими регистрационными знаками под управлением гражданина страны-соседки, 1993 года рождения. В салоне машины находились ещё два гражданина Российской Федерации, 1992 и 1989 годов рождения, неработающие жители г. Новозыбков Брянской области. 


Предварительно установлено, что преступное трио работало на территории областного центра и района начиная с июля этого года. Россияне предлагали потенциальным жертвам работу в престижных отелях и секс-эскорте за немалые деньги. Впрочем, и эта схема дала сбой в момент переправки двух жительниц области в Россию.

«В настоящее время организаторы каналов вывоза девушек задержаны. Гомельским РОСК возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 171 УК Республики Беларусь», – сообщил официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Организация и (или) использование занятия проституцией либо создание условий для занятия проституцией, сопряженные с вывозом за пределы государства лица для занятия проституцией, наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

 
Теги: Гомель
 
 
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Оперативники управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми провели успешные операции по перекрытию двух не связанных между собой каналов вывоза...
 
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