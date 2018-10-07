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Трое могилевчан выпили неизвестно что и долго не протянули

08.10.2018 11:12 — Разное | Партизан  
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На прошлой неделе в могилевскую больницу поступили двое мужчин, одному из которых 35 лет, другому – 37, с признаками сильного отравления.

Состояние их было настолько тяжелым, что они не смогли объяснить, что именно с ними произошло. 69-летняя могилевчанка, обратившаяся за помощью к медикам вскоре после них, рассказала: эти двое знакомых пригласили ее в гости, где они сообразили на троих – выпили спирта. После чего ей стало очень плохо.

Увы, спасти всех троих медикам не удалось – в выходные они скончались в больнице. 

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности 2 и более лицам».

Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая позволит достоверно установить, чем именно отравились эти люди. Следователям также предстоит выяснить, что за спирт они употребляли.



 
 
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На прошлой неделе в могилевскую больницу поступили двое мужчин, одному из которых 35 лет, другому – 37, с признаками сильного отравления.
 
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