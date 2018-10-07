Трое могилевчан выпили неизвестно что и долго не протянули

Состояние их было настолько тяжелым, что они не смогли объяснить, что именно с ними произошло. 69-летняя могилевчанка, обратившаяся за помощью к медикам вскоре после них, рассказала: эти двое знакомых пригласили ее в гости, где они сообразили на троих – выпили спирта. После чего ей стало очень плохо.





Увы, спасти всех троих медикам не удалось – в выходные они скончались в больнице.





Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности 2 и более лицам».





Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая позволит достоверно установить, чем именно отравились эти люди. Следователям также предстоит выяснить, что за спирт они употребляли.







