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Глава Следственного комитета сам чеканит себе монеты

08.10.2018 11:06 — Разное | Партизан  
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Столица Полесья праздновала 7 октября День города.

По традиции глава Следственного комитета Иван Носкевич приехал на празднование в Пинск, с которым связаны определённые этапы его карьеры, передает Медиа-Полесье

В этот раз Иван Носкевич прошёлся по обновлённой пинской пешеходной улице и остановился у стенда кузнеца-ремесленника Алексея Ноздрина. Его заинтересовала сувенирная монета с древним гербом Пинска, которую чеканил кузнец.

Носкевич взял в руки увесистую кувалду и выбил себе несколько пинских монет на память.



Справка. Иван Носкевич с 1995 работал в различных должностях в органах прокуратуры в Пинске. С 2007 по 2012 годы – прокурор Пинского района.

C 2012 года занимал должность прокурора Брестской области. В 2015 году назначен Председателем Следственного комитета Беларуси.

 
 
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Столица Полесья праздновала 7 октября День города.
 
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