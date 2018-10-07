Глава Следственного комитета сам чеканит себе монеты

Медиа-Полесье По традиции глава Следственного комитета Иван Носкевич приехал на празднование в Пинск, с которым связаны определённые этапы его карьеры, передает





В этот раз Иван Носкевич прошёлся по обновлённой пинской пешеходной улице и остановился у стенда кузнеца-ремесленника Алексея Ноздрина. Его заинтересовала сувенирная монета с древним гербом Пинска, которую чеканил кузнец.





Носкевич взял в руки увесистую кувалду и выбил себе несколько пинских монет на память.













Справка. Иван Носкевич с 1995 работал в различных должностях в органах прокуратуры в Пинске. С 2007 по 2012 годы – прокурор Пинского района.





C 2012 года занимал должность прокурора Брестской области. В 2015 году назначен Председателем Следственного комитета Беларуси.