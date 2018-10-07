В Шкловском районе бесправник на Renault опрокинулся в кювет и погиб

Смертельная авария произошла ночью 7 октября в Шкловском районе, сообщили в ГАИ УВД Могилевского облисполкома.





По предварительной информации, 38-летний житель Шклова, управляя Renault 19, ехал по 53-му километру трассы Орша — Шклов — Могилев, не справился с управлением и вылетел в кювет, где автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП водитель с тяжелейшими травмами был доставлен в реанимационное отделение больницы, где позже умер.





В ГАИ отметили, что мужчина ранее был лишен права управления транспортными средствами.