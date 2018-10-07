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В Шкловском районе бесправник на Renault опрокинулся в кювет и погиб

08.10.2018 11:43 — Разное | Tut.by  
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Смертельная авария произошла ночью 7 октября в Шкловском районе, сообщили в ГАИ УВД Могилевского облисполкома.


По предварительной информации, 38-летний житель Шклова, управляя Renault 19, ехал по 53-му километру трассы Орша — Шклов — Могилев, не справился с управлением и вылетел в кювет, где автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП водитель с тяжелейшими травмами был доставлен в реанимационное отделение больницы, где позже умер.


В ГАИ отметили, что мужчина ранее был лишен права управления транспортными средствами.

 
Теги: Могилев
 
 
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Смертельная авария произошла ночью 7 октября на трассе Орша - Шклов - Могилев.
 
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