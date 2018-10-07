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Региональное отделение Нацбанка продает свои здания в центре Витебска
Главное управление Национального банка по региону продает свои здания на улице Ленина, 17 в областном центре,
Комплекс зданий на Ленина, 17 решили продать после «оптимизации структуры Нацбанка», уточняет «Витебскоблимущество».
В комплекс входят 5-этажное административное здание площадью 7665 кв. м, хозяйственная пристройка (18 кв. м) и гараж (51 кв. м). Площадь земельного участка — 0,3555 га.
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Комплекс зданий на Ленина, 17 решили продать после "оптимизации структуры Нацбанка".
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