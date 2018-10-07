Региональное отделение Нацбанка продает свои здания в центре Витебска

Главное управление Национального банка по региону продает свои здания на улице Ленина, 17 в областном центре, сообщает комитета «Витебскоблимущество».



Фото: fondgosim.vitebsk.by

Комплекс зданий на Ленина, 17 решили продать после «оптимизации структуры Нацбанка», уточняет «Витебскоблимущество».

В комплекс входят 5-этажное административное здание площадью 7665 кв. м, хозяйственная пристройка (18 кв. м) и гараж (51 кв. м). Площадь земельного участка — 0,3555 га.