Возможности подвески танка «Тип 10» были продемонстрированы во время дня открытых дверей в японском научно-исследовательском институте агентства по закупкам, технологиям и логистике (ALTA). Видео «приседающего» танка было опубликовано на YouTube.

Танк «Тип-10» оборудован гидропневматической подвеской, которая позволяет менять клиренс машины и наклонять танк на правый или левый борт. При необходимости машина может наклоняться вперед-назад. Такие возможности повышают способность танка преодолевать различные препятствия и вести огонь, используя рельеф местности.

Конструкторы особенно отмечают «антитеррористический» потенциал машины: композитная броня «Тип-10» способна противостоять различным разновидностям выстрелов к РПГ-7.