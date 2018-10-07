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В Японии показали "приседающий" танк
Возможности подвески танка «Тип 10» были продемонстрированы во время дня открытых дверей в японском научно-исследовательском институте агентства по закупкам, технологиям и логистике (ALTA).
Танк «Тип-10» оборудован гидропневматической подвеской, которая позволяет менять клиренс машины и наклонять танк на правый или левый борт. При необходимости машина может наклоняться вперед-назад. Такие возможности повышают способность танка преодолевать различные препятствия и вести огонь, используя рельеф местности.
Конструкторы особенно отмечают «антитеррористический» потенциал машины: композитная броня «Тип-10» способна противостоять различным разновидностям выстрелов к РПГ-7.
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Композитная броня Тип-10 способна противостоять различным разновидностям выстрелов к РПГ-7.
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