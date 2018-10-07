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Ford начинает реорганизацию штата, сократит число сотрудников по всему миру

08.10.2018 11:39 — Разное | Интерфакс  
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Американский автопроизводитель Ford Motor Co. информировал своих сотрудников о планируемой реорганизации, которая приведет к сокращению числа рабочих мест.

Эти меры входят в более широкий план главного исполнительного директора компании Джима Хэккета по снижению расходов для увеличения прибыли и восстановления котировок акций, сообщает Dow Jones.

Ford находится "на ранней стадии реорганизации штата по всему миру", говорится в сообщении компании. При этом не уточняется, какое количество человек могут затронуть эти действия.

Во втором по размеру продаж автопроизводителе США работает около 70 тыс. сотрудников.

Решение о сокращении штата должно быть принято ко второму кварталу 2019 года, заявил представитель компании.

Котировки акций автопроизводителя с начала текущего года упали на 27%. По итогам торгов в пятницу они снизились на 0,3%.

Ford Motor Company создана в 1903 году, вышла на открытый рынок в 1956 году. Ее штаб-квартира находится в Дирборне, штат Мичиган. У компании 62 завода по всему миру, на которых работают около 203 тыс. человек. Помимо легковых и грузовых автомобилей и автобусов под маркой Ford, которые продаются по всему миру, в портфель концерна входят бренды Lincoln (преимущественно Северная Америка и Ближний Восток) и Troller (Бразилия).

Семья Форд владеет 1% акций компании, но при этом ее члены контролируют 40% прав голоса через специальные акции категории В.

 

 

 
 
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Американский автопроизводитель Ford Motor Co. информировал своих сотрудников о планируемой реорганизации, которая приведет к сокращению числа рабочих мест. Эти меры...
 
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