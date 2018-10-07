Гомельская милиция задержала две группы российских сутенеров

УВД Гомельского облисполкома перекрыло два канала вывоза белорусок для сексуальной эксплуатации в Россию.

"Две группы российских сутенеров были задержаны на Гомельщине с интервалом в три дня. Оперативники управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми провели успешные операции по перекрытию двух не связанных между собой каналов вывоза гомельчанок за пределы Беларуси для сексуальной эксплуатации", - сообщает УВД Гомельского облисполкома.

Так, в начале сентября неработающий житель города Сокол Вологодской области, 1978 года рождения, приехал в Гомель в поисках молодых особ для дальнейшей работы жрицами любви на территории Российской Федерации. "Охота прошла успешно. Две гомельчанки согласились поехать за длинным рублем, что сулил работодатель. Но план переправки будущих секс-рабынь провалился днем 2 октября 2018 года. В Добрушском районе на границе Беларуси и России автомашина с россиянином и девушками была задержана", - проинформировали в УВД.

Спустя три дня, продолжили в ведомстве, в деревне Головинцы Гомельского района милицией был остановлен автомобиль с российскими регистрационными знаками под управлением гражданина страны-соседки, 1993 года рождения. В салоне машины находились еще два гражданина Российской Федерации, 1992 и 1989 годов рождения, неработающие жители Брянской области.

"Предварительно установлено, что преступное трио работало на территории областного центра и района начиная с июля этого года. Россияне предлагали потенциальным жертвам работу в престижных отелях и секс-эскорте за немалые деньги. Впрочем, и эта схема дала сбой в момент переправки двух жительниц области в Россию", - добавили в УВД.

Как отметили в управлении, в настоящее время организаторы каналов вывоза девушек задержаны. Гомельским РОСК возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 171 УК Республики Беларусь. Организация и (или) использование занятия проституцией либо создание условий для занятия проституцией, сопряженные с вывозом за пределы государства лица для занятия проституцией, наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.