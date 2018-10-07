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Премьер Беларуси и посол РФ обсудили выполнение договоренностей президентов двух стран

08.10.2018 11:16 — Разное | Интерфакс  
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Премьер-министр Беларуси Сергей Румас на встрече с послом России в Беларуси Михаилом Бабичем обсудил выполнение достигнутых главами государств в Сочи договоренностей, сообщает пресс-служба правительства.

"Нужно пройтись по тем договоренностям, которые были достигнуты главами наших государств в Сочи (21 сентября в Сочи прошли переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина – ИФ), проверить, как они выполняются и какое вмешательство нужно для того, чтобы какие-то подвижки были уже к встрече глав государств в пятницу в Могилеве (12 октября пройдет встреча двух президентов в рамах Форума регионов Беларуси и России – ИФ)", - сказал С.Румас на встрече с послом РФ в понедельник.

По словам премьера, наделение М.Бабича дополнительным статусом  спецпредставителя президента РФ позволит сторонам "лучше понимать друг друга и сглаживать те острые углы, которые, к сожалению, иногда возникают в отношениях между нашими странами".

В свою очередь М.Бабич отметил, что обе стороны провели большую подготовку к встрече глав государств в Сочи, она прошла очень конструктивно, принят целый ряд решений - частично они были озвучены, частично будут обнародованы дополнительно после встречи в Могилеве.

"Мы с вами знаем, что были найдены необходимые развязки по ключевым, самым чувствительным вопросам. Остальные вопросы мы сейчас в процессе посмотрим, каким образом решить с максимальной эффективностью для наших государств", - заявил дипломат.

 
Теги: Могилев
 
 
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Премьер-министр Беларуси Сергей Румас на встрече с послом России в Беларуси Михаилом Бабичем обсудил выполнение достигнутых главами государств в Сочи...
 
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