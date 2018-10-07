Объем сделок на БУТБ в январе-сентябре вырос на 30% до Br2,8 млрд

Объем биржевых сделок, совершенных в ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" (БУТБ), в январе-сентябре 2018 года достиг Br2,8 млрд, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе БУТБ.

"Свыше Br1 млрд обеспечили торги металлопродукцией - прежде всего черными металлами и изделиями из них. С начала года на внутреннем рынке страны реализовано 298 тыс. т черного металлопроката на Br772 млн. Таким образом, аналогичные показатели прошлого года превышены на 6% и 24% соответственно", - отметили в пресс-службе.

Товарооборот по секции лесопродукции по итогам января-сентября вырос на 35% до Br1 млрд. "Лидерами продаж на внутреннем рынке стали круглые лесоматериалы и услуги по заготовке древесины, а на внешнем - пилопродукция и щепа ", - отметили в БУТБ.

Так, отечественные деревообработчики закупили через биржу 7,2 млн куб. м кругляка на Br408 млн, обеспечив рост биржевого товарооборота на 17% в натуральном выражении и на 28% в стоимостном. В свою очередь лесозаготовительные услуги продемонстрировали двукратное увеличение суммы сделок - с Br31 млн в январе-сентябре 2017 года до Br65 млн в январе-сентябре текущего года.

Для экспортных показателей был также характерен восходящий тренд. В частности, поставки пиломатериалов за рубеж прибавили 78%, преодолев отметку Br394 млн, а щепа, заменившая кругляк в топе самых востребованных биржевых товаров, принесла белорусским экспортерам Br115 млн выручки, что в 5,2 раза больше, чем годом ранее.

Секция сельхозпродукции обеспечила Br524 млн биржевого товарооборота, превысив показатель прошлого года на 23%. "Положительная динамика обусловлена повышенным спросом на шрот и кормовые добавки со стороны отечественных сельхозпроизводителей", - констатировали на бирже.

Оборот по секции промышленных и потребительских товаров в январе-сентябре текущего года вырос на 49%, достигнув Br282 млн. В структуре продаж преобладали строительные материалы, оборудование, автотранспорт и нефтехимическая продукция.

По состоянию на 1 октября на БУТБ аккредитована 19 971 компания, включая 4 024 нерезидентов из 60 стран мира.