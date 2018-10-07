﻿ Жилой комплекс "Лазурит" с самым высоким зданием Беларуси сдадут в эксплуатацию в конце 2020 года. 21.by
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Жилой комплекс "Лазурит" с самым высоким зданием Беларуси сдадут в эксплуатацию в конце 2020 года

08.10.2018 10:55 — Разное | Интерфакс  
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Первые новоселы жилого комплекса "Лазурит" уже в ближайшее время получат ключи от квартир, а целиком комплекс  будет сдан в эксплуатацию к концу 2020 года, сообщается на сайте Мингорисполкома.

"Здание состоит из секций разной этажности, начиная с 16. Последний, 33-й этаж – на отметке 126 м, а с флагштоком – 138,6 м. Это будет самое высокое здание страны! Левое его крыло уже почти готово, скоро ключи от квартир получат первые новоселы. Срок сдачи всего комплекса – в конце 2020 г", - сообщил начальник участка застройщика СУ-26 Сергей Козлов, слова которого приводит агентство "Минск-Новости".

Жилой комплекс "Лазурит" с самым высоким зданием Беларуси сдадут в эксплуатацию в конце 2020 года
Объект расположен напротив "Минск-Арены", у пересечения пр. Победителей и ул. Нарочанской.

Помимо жилой части, в комплексе предусмотрены 4 технических этажа, двухуровневый паркинг на 779 машино-мест и 82 на плоскостной стоянке, поликлиническое отделение, офисные и торговые помещения. Рядом с жилым комплексом планируют возвести школу и открытый спортивный городок.

"Строительство "Лазурита" началось еще в 2011 г., но дело не пошло у одного, а затем и у другого инвестора. Срок ввода в эксплуатацию к чемпионату мира по хоккею в 2014-м был сорван. В итоге год спустя заказчиком стал УКС Мингорисполкома, а в первоначальный проект долгостроя были внесены изменения. Так, вместо гостиницы в центральной части решено было все 8 секций сделать жилыми", - отметил начальник СУ-26 Алексей Хендогин.

Жилой комплекс "Лазурит" с самым высоким зданием Беларуси сдадут в эксплуатацию в конце 2020 года

 
Теги: Минск
 
 
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Первые новоселы жилого комплекса "Лазурит" уже в ближайшее время получат ключи от квартир, а целиком комплекс  будет сдан в эксплуатацию к концу 2020 года, сообщается...
 
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