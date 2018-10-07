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Премьер-министр Украины обещает не препятствовать движению поездов между Россией и Молдовой

08.10.2018 10:53 — Разное | Интерфакс  
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Киев не будет препятствовать движению поездов между Россией и Молдовой.

"Украина никогда не примет решения, которое могло бы нанести вред молдавским партнерам", - заявил он на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Молдовы Павлом Филипом, отвечая на вопрос журналистов о том, пострадают ли граждане Молдовы, если Украина прервет железнодорожное сообщение с Россией и запретит транзит поездов в Молдову.

"Я просил, чтобы любую новость из Украины воспринимали с оптимизмом. Украина никогда не примет решения, которые шли бы в ущерб Молдове. Никогда!" - повторил В.Гройсман.

Премьеры двух стран отметили, что торговый обмен между Украиной в первом полугодии 2018 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2017 года более чем на 40%. Они выразили удовлетворение достигнутым результатом, отметив, что объем торгового обмена между странами "почти достиг уже $500 млн.".

"Но это не предел, поскольку Украина и Молдова располагают большим потенциалом для наращивания взаимной торговли", - подчеркнул В.Гройсман.

П.Филип сообщил, что в ходе встречи было подписано Соглашение, которое позволяет гражданам Молдовы находиться на территории Украины более 90 дней в году.

"Это очень важное соглашение для работников транспорта, которые не укладываются в эти сроки. Мы рассчитываем, что подписанное соглашение в ближайшее время будет ратифицировано Верховной Радой и вступит в силу", - сказал молдавский премьер.

Он подчеркнул также, что достигнут существенный прогресс в обсуждении вопросов экологии, демаркации границ и взаимного признания объектов собственности.

В.Гройсман сказал, что в странах - членах ГУАМ обсуждается и прорабатывается вопрос о введении режима свободной торговли, что также будет способствовать упрощенному режиму торговли между товаропроизводителями четырех стран.

 
Теги: Новости
 
 
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Киев не будет препятствовать движению поездов между Россией и Молдовой.
 
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