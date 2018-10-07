Витебчанин оборудовал в гараже нарколабораторию

Безработный житель областного центра 1980 года рождения в своем гараже устроил хитрый тайник в смотровой яме.

Там он оборудовал помещение для выращивания конопли.

При обыске сотрудники правоохранительных органов у него изъяли емкости с грунтом, специальное оборудование, семь растений конопли и 217 г марихуаны, пишет БЕЛТА .

В отношении витебчанина возбуждено уголовное дело.