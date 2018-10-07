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Витебчанин оборудовал в гараже нарколабораторию
08.10.2018 11:53 — Разное | Аргументы и факты
Безработный житель областного центра 1980 года рождения в своем гараже устроил хитрый тайник в смотровой яме.
Там он оборудовал помещение для выращивания конопли.
При обыске сотрудники правоохранительных органов у него изъяли емкости с грунтом, специальное оборудование, семь растений конопли и 217 г марихуаны, пишет
В отношении витебчанина возбуждено уголовное дело.
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В отношении витебчанина возбуждено уголовное дело.
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