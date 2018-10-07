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В Пинске спасли 90-летнюю хозяйку из горящей квартиры

08.10.2018 11:43 — Разное | Аргументы и факты  
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В Пинске спасли 90-летнюю хозяйку из горящей квартиры
Фото из открытых источников

Несчастный случай произошел 8 октября около двух часов ночи на ул.Брестской.

В пятиэтажном доме на третьем этаже загорелась квартира 90-летней пенсионерки. Работники МЧС вскрыли входную дверь и также проникли в жилище по автолестнице через окно. Хозяйка квартиры находилась на полу, была в сознании, пишет БЕЛТА.

Спасатели вынесли пожилую женщину на свежий воздух и передали медикам. С предварительным диагнозом «отравление продуктами горения, ожоги обеих кистей рук 1-2 степени (2% тела)» доставила в реанимационное отделение Пинской центральной больницы.

Огонь повредил постельные принадлежности, закоптил стены и потолок в жилой комнате.

Причины возгорания устанавливаются.

 
 
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предварительным диагнозом «отравление продуктами горения, ожоги обеих кистей рук 1-2 степени (2% тела)» доставила в реанимационное отделение Пинской центральной...
 
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