В Пинске спасли 90-летнюю хозяйку из горящей квартиры

Несчастный случай произошел 8 октября около двух часов ночи на ул.Брестской.

В пятиэтажном доме на третьем этаже загорелась квартира 90-летней пенсионерки. Работники МЧС вскрыли входную дверь и также проникли в жилище по автолестнице через окно. Хозяйка квартиры находилась на полу, была в сознании, пишет БЕЛТА .

Спасатели вынесли пожилую женщину на свежий воздух и передали медикам. С предварительным диагнозом «отравление продуктами горения, ожоги обеих кистей рук 1-2 степени (2% тела)» доставила в реанимационное отделение Пинской центральной больницы.

Огонь повредил постельные принадлежности, закоптил стены и потолок в жилой комнате.

Причины возгорания устанавливаются.