Шуневич: Сейчас остается все меньше людей, которые не доверяют милиции

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Минск и в целом Беларусь сегодня является одним из самых безопасных в мире, отметил министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич.

«Это воспринимается как данность сегодня», – заявил в эфире ОНТ Игорь Шуневич.

Темпы снижения преступности в стране он объяснил тем комплексом мер, которые были приняты у нас на законодательном уровне во всей правоохранительной системе.

«Все это в комплексе создает этот эффект, хотя подчеркиваю, что темпы снижения сегодня наименьшие за последние 5-6 лет. И это говорит о том, что мы приблизились к реальному осязанию, реальному положению дел в области борьбы с преступностью и самим феноменом преступности в государстве, который характеризует сегодняшние реалии», – сказал он.

Говоря о рейтинге доверия милиции, Шуневич отметил, что это рейтинг доверия власти, и добавил, что сегодня в Беларуси остается все меньше людей, которые не доверяют полностью милиции.