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В Пинске объявлен месячник по благоустройству города

08.10.2018 — Разное | Пинский Вестник  
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  Исполняющий обязанности председателя Пинского горисполкома М.Н.Самолазов подписал распоряжение о проведении в течение октября 2018 года месячника по благоустройству, озеленению и наведению порядка на территории города Пинска.

  Согласно организационно-распорядительному документу создана городская оперативная рабочая группа по подготовке и проведению месячника, утвержден план мероприятий по приведению территории города в должное санитарное состояние, за организациями Пинска закреплены более 70 скверов, парков и озелененных территорий вдоль городских улиц для санитарной уборки в период проведения месячника.

  Усилят свою работу по благоустройству, озеленению и наведению порядка на территории города в октябре жилищно-коммунальные службы, инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды, санитарно-контрольные бригады и милиция.

  Во время месячника организуются мероприятия по санитарной очистке территорий от мусора, листвы, сорной растительности, удалению омелы в кронах деревьев, удалению сухих деревьев, корчевке, дроблению пней, уборке цветников, посадке деревьев и кустарников, восстановлению элементов благоустройства, нарушенных при выполнении аварийно-восстановительных работ.







  Пинский горисполком

 
 
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  Исполняющий обязанности председателя Пинского горисполкома М.Н.Самолазов подписал распоряжение о проведении в течение октября 2018 года месячника по...
 
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