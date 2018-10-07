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МАРТ по просьбе «Беллегпрома» запретит продавать секонд-хенд через интернет

08.10.2018 12:03 — Разное | KYKY  
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) хочет запретить розичную торговлю секонд-хендом через интернет-магазины по схеме «торговля по образцам». Это указано в проекте поправок к закону, который ведомство опубликовало для общественного обсуждения, пишет Office Life.

МАРТ не скрывает, что это просьба концерна «Беллегпром». В другом документе указана эта просьба – и официально она звучит так: «По предложению концерна «Беллегпром» в целях обеспечения населения качественными и безопасными товарами легкой промышленности...»

Среди официальных причин от министерства указывается, что при покупке товара в интернет-магазине покупатели не могут в полном объеме получить информацию о состоянии товаров и имеющихся у них недостатках по их фотографиям или описаниям, размещенным на сайте». Еще один аргумент – по закону секонд-хенд возврату и обмену не подлежит. 

Это может быть борьба с дешевыми предложениями конкурентов. Некоторые продавцы под видом секонд-хенда продавали новые, неношенные вещи, чтобы не оформлять некоторые документы и не возвращать деньги за некачественный товар. Есть и такое, что неоторые интернет-секонды продают детскую обувь, нательное белье и одежду для детей – а это нарушение.

Всего интернет-магазинов с секонд-хендом в Беларуси достаточно много – как минимум несколько десятков работающих и на Минск, и на регионы. 

Читайте по теме: В Гродно открыли крупный секонд-хэнд. Люди занимают очереди с вечера

Фото на фоне заголовка: sibdepo.ru
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) хочет запретить розичную торговлю секонд-хендом через интернет-магазины по схеме «торговля по...
 
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