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МАРТ по просьбе «Беллегпрома» запретит продавать секонд-хенд через интернет
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) хочет запретить розичную торговлю секонд-хендом через интернет-магазины по схеме «торговля по образцам». Это указано в
МАРТ не скрывает, что это просьба концерна «Беллегпром». В другом
Среди официальных причин от министерства указывается, что при покупке товара в интернет-магазине покупатели не могут в полном объеме получить информацию о состоянии товаров и имеющихся у них недостатках по их фотографиям или описаниям, размещенным на сайте». Еще один аргумент – по закону секонд-хенд возврату и обмену не подлежит.
Это может быть борьба с дешевыми предложениями конкурентов. Некоторые продавцы под видом секонд-хенда продавали новые, неношенные вещи, чтобы не оформлять некоторые документы и не возвращать деньги за некачественный товар. Есть и такое, что неоторые интернет-секонды продают детскую обувь, нательное белье и одежду для детей – а это нарушение.
Всего интернет-магазинов с секонд-хендом в Беларуси достаточно много – как минимум несколько десятков работающих и на Минск, и на регионы.
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Фото на фоне заголовка: sibdepo.ru
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) хочет запретить розичную торговлю секонд-хендом через интернет-магазины по схеме «торговля по...
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