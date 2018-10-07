Шуневич: беларусы все больше доверяют милиции

Министр внутренних дел Игорь Шуневич в интервью телеканалу ОНТ заявил, что «рейтинг милиции – это рейтинг доверия власти». И добавил, что «людей, которые не доверяют милиции, все меньше». Он не уточнил, сделаны ли эти выводы по результатам соцопроса или его личным наблюдениям.

Говоря про доверие людей к правоохранительным органам, Шуневич отметил, что «особенно это касается людей, которые являются потерпевшими по различного рода преступлений. Это говорит о том, что сегодня у людей меньше поводов к нам обращаться, что мы еще более незаметно делаем заметную работу», – сказал Шуневич.

Министр сказал, что Беларусь – безопасная страна: «Я сошлюсь на те рейтинги, которые делают независимые эксперты, и вы их знаете. Минск как столица нашего государства и в целом наша страна сегодня является одним из самых безопасных. Это воспринимается как данность уже сегодня».

При этом он отметил, что темпы снижения преступности в Беларуси замедлились. Сейчас они наименьшие за последние пять-шестьл лет. По мнению Шуневича, «это говорит о том, что мы, наверное, приблизились к реальному положению дел в области борьбы с преступностью, которое характеризует реалии сегодняшние».

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