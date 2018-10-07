В Дрогичинском районе молодой водитель сбил пешехода, который ночью лежал на дороге, - и скрылся

7 октября в Дрогичинском районе ВАЗ сбил 28-летнего пешехода. Водитель с места происшествия скрылся, сообщает ГАИ региона.

ДТП произошло около 2.30. ВАЗ ехал по проселочной дороге Дубовая — Деревная — Субботы в направлении деревни Татарья Дрогичинского района. По предварительной версии, на 19-м километре автомобиль наехал на лежащего на проезжей части, в полосе движения, 28-летнего мужчину без фликеров.

ВАЗ уехал с места происшествия, а пострадавшему понадобилась помощь медиков. Его доставили в больницу.

Инспекторы установили личность водителя. Им оказался 18-летний житель деревни Завелевье.