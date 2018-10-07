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Беларусь стала лучшей страной для агротуризма по версии National Geographic

08.10.2018 — Разное | Хойницкiя навiны  
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Беларусь стала лучшей страной для агротуризма по версии National Geographic
Беларусь в конкурсе National Geographic стала лучшей страной для агротуризма, белорус Леонид Пашковский назван лучшим travel-блогером, сообщает БЕЛТА со ссылкой на журнал National Geographic Traveler.

Беларусь победила в номинации «Агротуризм» с 50% голосов, обойдя в читательском голосовании Италию, Бразилию, Китай и США. «Сельский туризм — один из самых привлекательных вариантов отдыха в Беларуси. Сегодня здесь находятся более 2 тыс. агроусадеб», — отмечают авторы рейтинга. Беларусь уже оказывалась на первой строчке рейтинга лучших стран для агротуризма по National Geographic в 2016 году.

Автора блога «Хочу домой. Путешествия, в которые вы не поедете» Леонида Пашковского читатели назвали лучшим travel-блогером. Он набрал 47% голосов и с большим отрывом обошел конкурентов.

Онлайн-голосование проходило в 25 основных номинациях. Туристы выбирали лучшие направления, в том числе для пляжного, семейного, экскурсионного, горнолыжного, приключенческого и оздоровительного отдыха.

 
 
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Беларусь в конкурсе National Geographic стала лучшей страной для агротуризма, белорус Леонид Пашковский назван лучшим travel-блогером, сообщает БЕЛТА со ссылкой на журнал...
 
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