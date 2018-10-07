ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Автостанцию с кафе открывают после реконструкции в Брагине

08.10.2018 — Разное | Хойницкiя навiны  
Размер текста:
A
A
A

Автостанцию с кафе открывают после реконструкции в Брагине
Модернизированную автостанцию с кафе открывают сегодня в Брагине, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор филиала «Автобусный парк №6» Сергей Янкович.

Типовое здание советских времен было изменено до неузнаваемости. Модернизация коснулась как фасада, так и внутренних помещений. Не осталось ничего, что напоминало бы ту автостанцию, что была еще в начале лета. «Дизайн внутри здания приятно удивит пассажиров. Мы стремились сделать автовокзал максимально комфортным для жителей и гостей райцентра, отправляющимся в путь или прибывшим в город», — подчеркнул Сергей Янкович.

При реконструкции была проведена термореновация помещения, обустроен санузел внутри здания, увеличено количество посадочных мест в зале ожидания, установлено видеонаблюдение. Также обустроено кафе, в котором пассажиры смогут скоротать время в ожидании транспорта и перекусить. В меню — популярные блюда фастфуда, мороженое, горячие и прохладительные напитки. В связи с открытием кафе создано несколько дополнительных рабочих мест.

Всего на обновление автостанции было затрачено Br204 тыс. за счет средств ОАО «Гомельоблавтотранс» и филиала «Автобусный парк №6» Гомеля. Работы выполнялись оперативно: фактически за три месяца. Как подчеркнул собеседник, реконструкция проводилось хозспособом силами филиала «Стройучасток» ОАО «Гомельоблавтотранс» совместно с филиалом «Автобусный парк №6». Это позволило сэкономить Br50 тыс.

Автостанция была введена в строй в феврале 1967 года. Ежедневно с ее перронов отправляется 9 междугородных и 12 пригородных автобусов. Общая численность — 2600 пассажиров в месяц.

Брагин стал одним из населенных пунктов региона, в котором в эти дни идет комплексное благоустройство: обновляются инженерные коммуникации, транспортные артерии, здания жилфонда, объекты социальной сферы и др.

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Модернизированную автостанцию с кафе открывают сегодня в Брагине, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор филиала «Автобусный парк №6» Сергей Янкович....
 
Новости дня
Новости разные
 
Standard & Poor's подтвердило суверенные рейтинги Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
08.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика