Один день с директором Козелужской школы



Шумные дети, забавные ответы возле доски, списывание – такие возникают у меня ассоциации при подходе к зданию Козелужской средней школы. Чудесный осенний рабочий день я проведу вместе с директором Светланой Ивановной Лобан. Приступаем.

8.30. Учительская. Мы собрались на производственное совещание с педагогическими работниками. Все внимательно слушают рабочую информацию Светланы Ивановны.

9.00. В коридорах тишина. Звонок на первый урок. Доносятся приятные запахи. Идём в столовую, где вместе с шеф-поваром утверждаем меню. Ребят ожидает вкуснотища: печёночные оладьи, красный борщ, капустный салат, йогурты, зефирки...





9.15. Возвращаемся в кабинет директора. Заведующий хозяйством рассказывает про потребление школой электроэнергии, воды. После этого обходим территорию. Вот и ступаем на знаменитый козелужский корт. «Я играю в теннис. Конечно, не как Виктория Азаренко, но относительно неплохо», – с улыбкой говорит Светлана Ивановна.

9.45. Смотрим за дисциплиной в столовой, где завтракают ученики младших классов. Кстати, ведут они себя за столом прилично, не бросаются едой (согласитесь, бывает иногда).

10.00. Председатель профкома обсуждает со Светланой Ивановной планы ближайших мероприятий. Безусловно, предстоит насыщенная культурная программа.





10.30. Директор школы достаёт свои дневники за все 11 классов. Пролистав их, я обнаружила только обилие пятёрок. За годы обучения исключительно высшие оценки за четверть. Вижу, что были в то время предметы «Этика», «Основы Советского государства и права». Окончила среднюю школу № 2 Светлана Ивановна с серебряной медалью, немного подвела четвёрка по белорусскому языку за 10 класс. Да, вспоминает она, частенько у неё списывали физику, химию, математику. Отличница же.

Узнаю, что С.И. Лобан ещё и учитель математики в 10 классе, так как по образованию – учитель этого предмета.

11.00. Раздаётся звонок, берём журнал и отправляемся к ребятам. Честно признаюсь, как бы я ни хотела, но отношения с математикой у меня в школе совсем не складывались. Я больше по гуманитарным наукам. Что ж, придётся посидеть за партой и вспомнить, каково это быть ученицей. Тема нашего урока: «Преобразования графиков функции». Светлана Ивановна начинает понятно объяснять, судя по умным лицам, кивкам и правильным рассуждениям десятиклассников. Вызывает к доске Виталия Зайца. Парень удачно справляется с графиком, коэффициентами и в итоге получает 9.

12.00. Решаем посетить 3 класс, чтобы посмотреть, как проходит урок русского языка. Школьники составляют предложения по картинкам и отвечают на вопросы учителя.

Возвращаемся в кабинет директора, который буквально через несколько минут начал напоминать «День открытых дверей». Ни секунды покоя. Опять на пороге посетители.

12.50. Социальный педагог рассказывает, кто из учеников и по каким причинам отсутствует, учитель начальных классов – о предстоящем выезде детей в ДРОЦ «Пралеска».

13.30. Небольшой перерыв. Обсуждаем научные публикации Светланы Ивановны. Ранее, работая учителем математики в Судковской школе (целых 14 лет), она написала несколько материалов по решению математических задач, которые были опубликованы в журнале «Матэматыка: Праблемы выкладання» и в «Настаўніцкая газеце». Вот он, профессиональный уровень.





13.50. Заглядываем в фотостудию. Ребята пришли с идеями, предлагают креативные варианты сувениров для выставок. Возможно, уже скоро осуществятся их замыслы, поэтому пока не будем раскрывать все карты.

14.20. Оперативная планёрка совета по вопросам питания. Обсуждают количество необходимой пищи для школьников, сбалансированность рациона, правильную сервировку.





Только сейчас замечаю, насколько много на стене у директора личных благодарностей. Некоторым можно позавидовать. Заслуженно, в этом теперь совсем не сомневаюсь. Ведь работы, вижу, невпроворот, и Светлана Ивановна с лёгкостью её выполняет.

15.00. С учителями разрабатываем сценарий ко встрече делегации из Германии.

15.30. Вместе с социальным педагогом посещаем в Козелужье одну из многодетных семей, дети которых учатся в школе. Нас приняли довольно дружелюбно. В доме чисто и уютно, недавно сделали косметический ремонт.

16.20. Настало время для приказов, разбора документации. «Работа, требующая тишины и сосредоточенности, не очень люблю возиться с бумагами», – признаётся Светлана Ивановна.

17.10. В кабинет пришёл отец ученика, рассказал С.И. Лобан, что его сын отправится на лечение в одну из здравниц, предоставил все необходимые документы. Директор интересуется здоровьем школьника.

Приближается к концу наш рабочий день. В 18.10 Светлану Ивановну забирает из школы супруг.

Виктория МОРОЗ.

Фото автора.