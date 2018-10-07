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Доедут до каждого адресата на селе

08.10.2018 — Разное | Хойницкiя навiны  
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Доедут до каждого адресата на селе
На протяжении нескольких лет в нашем районе постепенно заменяли нерентабельные стационарные почтовые отделения на передвижные отделения почтовой связи (ПОПС). Теперь по малонаселённым деревням проезжает автомобиль, в салоне которого организовано рабочее место оператора, оснащённое компьютером для передачи информации о зачисленных платежах, а также витрина с почтовой продукцией и товарами повседневного спроса.
В районе таких передвижных «почтомобилей» 3. На одном из них, третьем, работают профессионалы своего дела – водитель Алексей Аркадьевич Журавский и начальник передвижного отделения № 3 Наталья Анатольевна Зеляк. Ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, эта команда посещает закреплённые деревни: Туневщину, Алексичи, Дуброву, Коренёвку, Рабец, Гречихино, Моклище, Хвойное, Загальскую Слободу, Загалье, Кливы и Поташню. Это 435 человек, в том числе 183 пенсионера. К каждому из своих клиентов Наталья Анатольевна старается найти подход, выполнить просьбы и пожелания обратившихся.
Они приезжают в самые отдалённые уголки района, куда раньше почтальону приходилось добираться пешком. Теперь же приезжает машина, откуда можно отправить письмо, посылку, денежный перевод, произвести платежи, которые тут же уйдут по назначению. Словом, весь спектр почтовых услуг.
Наталья Анатольевна на почте работает с 2011 года. За это время заслуженно сформировала образ серьёзного и ответственного специалиста. Самое главное – она отлично ладит с людьми, дружелюбная и отзывчивая. В работе с людьми это, пожалуй, самое главное. Стаж её коллеги Алексея Аркадьевича и того больше – 15 лет в этом году исполнилось, как пришёл на почту. Рабочий день экипажа ПОПС № 3 начинается с самого утра и заканчиваться может поздним вечером.
– Можно сказать, работаем до последнего клиента, – объясняет Наталья. – Конечно, у нас есть график движения, который мы стараемся соблюдать. Но если люди не могут подойти к остановке нашего транспорта, но ждут на пороге своего двора, как мы можем уехать, не обслужив их?
Сельским клиентам предоставляется аналогичный широкий перечень услуг, как и горожанам. Единственное отличие в том, что ПОПС не работает целый день и не стоит на месте, а приезжает в населённые пункты по графику. В одном можно не сомневаться: в любое время года и в любую погоду почтовая машина доедет до своего адресата.
Начальник УПС С.В. Марченко: «Отрадно, что в нашей отрасли трудятся замечательные люди, душой и сердцем преданные своему непростому и ответственному делу, отдающие ему свой богатый накопленный опыт, знания и силы. Искренне благодарю вас за добросовестную работу, профессионализм, выдержку и преданность профессии. Желаю вам и вашим близким только самого лучшего, здоровья, благополучия, исполнения заветных желаний!»

Алеся ЯЧИЧЕНКО. Фото автора.

 
 
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На протяжении нескольких лет в нашем районе постепенно заменяли нерентабельные стационарные почтовые отделения на передвижные отделения почтовой связи (ПОПС)....
 
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